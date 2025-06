A- A+

Rio de Janeiro Filhas de Bira Presidente se manifestam sobre estado de saúde do sambista: "Seguimos em fé" Fundador do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal, artista está internado desde o início da semana devido a problemas de saúde; entenda

Filhas de Ubirajara Félix do Nascimento, sambista mais conhecido como Bira Presidente — e notabilizado como fundador do tradicional bloco carioca Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal —, Karla Marcely e Christian Kelly se manifestaram, por meio das redes sociais, acerca do estado de saúde do pai.

O bamba de 88 anos está internado no Hospital da Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca, desde o início desta semana.

O artista enfrenta um "quadro clínico delicado", de acordo com um comunicado disponibilizado à imprensa no início desta semana.

Ele enfrenta problemas de saúde decorrentes de comorbidades associadas e histórico de tratamento oncológico prolongado, além do diagnóstico de Alzheimer.

"A situação atual requer atenção contínua e monitoramento por parte da equipe médica", como reforçou o mesmo informe.

"Agradecemos de coração a todas as manifestações de carinho, orações e preocupações com a saúde do meu pai", sublinharam as filhas de Bira Presidente. Ela enfatizam que o quadro de saúde do artista é estável, e que ele "vem respondendo bem" ao tratamento.

Um dos mais importantes nomes do samba nacional, Bira não desfilou com o bloco no carnaval neste ano.

Em novembro de 2024, ele falou à coluna Ancelmo Gois, do Globo, sobre o fato de o Cacique de Ramos ter sido reconhecido como Patrimônio Imaterial do Rio.

— O Cacique merece! Estamos na batalha desde 1971. Não deixamos de desfilar em nenhum carnaval. Só no da Covid — disse Bira, que fundou o bloco com o irmão, Ubirany.

Veja também