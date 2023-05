Filhas de Gugu ignoram fala de irmão sobre herança e fazem confraternização com amigas

A- A+

Marina e Sofia Liberato ignoraram o desabafo do irmão João Augusto, na noite da última terça-feira (23), após a realização da segunda sessão da audiência que definirá o destino da herança de Gugu Liberato, pai dos três jovens. Em lado oposto ao do irmão na longa disputa familiar pelo patrimônio de R$ 1 bilhão deixado pelo apresentador — que morreu aos 60 anos, em 2019 —, as gêmeas de 19 anos decidiram realizar uma confraternização com amigas, num restaurante japonês estrelado em São Paulo, enquanto João Augusto usava as redes sociais para acusá-las de usarem "um monte de mentiras" para desrespeitar a história do pai.

Desde que o caso vem sendo tratado formalmente pela Justiça de São Paulo — a previsão é que a audiência se encerre apenas em junho, devido a um adiamento determinado pelo juiz —, Marina e Sofia pararam de se manifestar acerca do assunto nas redes sociais. No Instagram, as duas mostram apenas registros de uma mesma rotina: diariamente, lá estão elas no mesmo salão de beleza e/ou peregrinando por restaurantes luxuosos da capital paulista.

Na última noite, elas reuniram três amigas para jantar no premiado restaurante Oue, em Alphaville. O endereço é comandado pelo chef Andersom Haruo, premiado com estrelas do Guia Michelin em 2015 e 2016 e consagrado como o primeiro professor de gastronomia japonesa da Le Cordon Bleu Brasil.

A casa suntuosa conta com cardápio requintado — com direito a sushis envoltos em fumaça branca de nitrogênio — e banheiro com decoração especial e... trilha sonora embalada por canto de passarinhos. "Meu Deus, tem até passarinho... Passarinho, que som é esse?", brincou Sofia, ao mostrar o lugar por meio das redes sociais, fazendo festa com as amigas.

Irmão desabafa: 'Muito triste'

Sem falar com as irmãs, João Augusto Liberato, de 21 anos, mantém total discrição na internet — e quase não faz aparições públicas. "Fiquei muito surpreso quando (minhas irmãs) falaram que decidi ficar calado. Porque, pelo contrário, tenho muito para falar e até tive que me segurar para não falar quando não era o momento. Foi muito triste ver e ouvir tantas coisas que não eram verdadeiras, mas eu respeitei as regras da audiência", desabafou o jovem, na última noite.

João Augusto acrescentou que tudo o que está vivendo "é muito triste e incrivelmente desnecessário", e que Gugu Liberato era um homem "correto, sincero, humilde, generoso e muito reservado".

Mas, afinal, o que está em jogo?

Gugu deixou um patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão para os três filhos e os cinco sobrinhos. De acordo com o testamento, Marina, Sofia e João Augusto têm direito a 75% dos bens. O restante — 25% — são divididos entre os sobrinhos, filhos de seus irmãos, Aparecida (definida em testamento como a inventariante) e Amandio.

Mãe dos três filhos de Gugu Liberato — as gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, e o jovem João Augusto, de 21 —, Rose Miriam não tem seu nome mencionado no testamento deixado pelo apresentador. No mesmo dia em que assinou (e, portanto, ratificou) o documento — poucas horas após o enterro do apresentador —, Rose Miriam acionou o advogado Nelson Willians, dono do maior escritório de advocacia da América Latina, para contestar a maneira como a herança seria partilhada. A intenção era comprovar diante da Justiça que ela mantinha uma união estável com Gugu e pleitear, assim, ao menos 50% do valor total da fortuna. A outra metade seria destinada aos três filhos.

Desde então, iniciou-se uma guerra particular entre a família. Advogados que representam os bens de Gugu Liberato rebatem Rose Miriam e alegam que o comunicador deixou para ela, em vida, uma mansão em Alphaville, em São Paulo — avaliada em R$ 6 milhões —, além de US$ 500 mil oriundos de investimentos. Rose, no entanto, bate o pé e se dedica a um incansável périplo judicial para que ela seja uma das inventariantes do testamento, sob a justificativa de que passou duas décadas vivendo ao lado do apresentador.

Em meio ao conflito, os filhos se dividiram. De um lado, as gêmeas Marina e Sofia — que foram emancipadas para que pudessem tomar decisões judiciais por si mesmas — apoiam a mãe. As duas, aliás, já estão no Brasil para prestar depoimento, na próxima semana, a favor do reconhecimento da união estável dos pais. De outro lado, o primogênito João Augusto afirma que as irmãs estão sendo "manipuladas" como parte de uma "aventura fantasiosa" movida pela própria mãe. O rapaz defende a tia Aparecida Liberato, a quem Gugu determinou a função de inventariante de seus bens.

