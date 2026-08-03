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Famosos Filhas de Virginia e Zé Felipe passam por cirurgia e influenciadora se afasta das redes Nos Stories do Instagram, a influenciadora explicou que as duas crianças passaram pela retirada das amígdalas e da adenoide

Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, filhas de Virginia e Zé Felipe, passaram por uma cirurgia no último domingo, 2. A influenciadora e empresária deu a notícia aos seguidores nas redes sociais e informou que o procedimento ocorreu conforme o esperado.

Nos Stories do Instagram, Virginia explicou que as duas crianças passaram pela retirada das amígdalas e da adenoide. "Hoje as Marias fizeram a cirurgia de amígdala e adenoide. Graças a Deus, foi tudo bem, correu como esperado e foi um sucesso", escreveu.

Durante a recuperação das filhas, Virginia decidiu se afastar temporariamente das redes sociais. "Para acompanhar o pós de perto e dar todo o carinho (do jeito que elas merecem), vou ficar off das redes", anunciou.

Segundo a influenciadora, a intenção é dedicar esse período exclusivamente às meninas até que elas recebam alta médica. "Nesse tempo, vou tirar tudo só para elas, zero pressa, só querendo ficar grudada mesmo", acrescentou.

Marcado na publicação, Zé Felipe também republicou o comunicado em seu perfil. Na manhã desta segunda-feira, 3, o cantor mostrou um vídeo gravado no quarto do hospital com as filhas e a influenciadora. Nas imagens, uma das meninas aparece recebendo medicação enquanto ele brinca com Virginia ao perguntar: "Que isso, mamãe? Estava dormindo ou estava na guerra?"

A retirada das amígdalas e da adenoide é um procedimento comum na infância, realizado por especialistas em otorrinolaringologia A cirurgia remove estruturas que fazem parte do sistema de defesa do organismo: as amígdalas, localizadas no fundo da garganta, e a adenoide, posicionada atrás do nariz, acima do céu da boca.

Além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia e Zé Felipe também são pais de José Leonardo, de 1 ano. Eles anunciaram o fim do casamento em 2025, após cinco anos de relacionamento.

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