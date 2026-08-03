Filhas de Virginia e Zé Felipe passam por cirurgia e influenciadora se afasta das redes
Nos Stories do Instagram, a influenciadora explicou que as duas crianças passaram pela retirada das amígdalas e da adenoide
Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, filhas de Virginia e Zé Felipe, passaram por uma cirurgia no último domingo, 2. A influenciadora e empresária deu a notícia aos seguidores nas redes sociais e informou que o procedimento ocorreu conforme o esperado.
Nos Stories do Instagram, Virginia explicou que as duas crianças passaram pela retirada das amígdalas e da adenoide. "Hoje as Marias fizeram a cirurgia de amígdala e adenoide. Graças a Deus, foi tudo bem, correu como esperado e foi um sucesso", escreveu.
Durante a recuperação das filhas, Virginia decidiu se afastar temporariamente das redes sociais. "Para acompanhar o pós de perto e dar todo o carinho (do jeito que elas merecem), vou ficar off das redes", anunciou.
Segundo a influenciadora, a intenção é dedicar esse período exclusivamente às meninas até que elas recebam alta médica. "Nesse tempo, vou tirar tudo só para elas, zero pressa, só querendo ficar grudada mesmo", acrescentou.
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Marcado na publicação, Zé Felipe também republicou o comunicado em seu perfil. Na manhã desta segunda-feira, 3, o cantor mostrou um vídeo gravado no quarto do hospital com as filhas e a influenciadora. Nas imagens, uma das meninas aparece recebendo medicação enquanto ele brinca com Virginia ao perguntar: "Que isso, mamãe? Estava dormindo ou estava na guerra?"
A retirada das amígdalas e da adenoide é um procedimento comum na infância, realizado por especialistas em otorrinolaringologia A cirurgia remove estruturas que fazem parte do sistema de defesa do organismo: as amígdalas, localizadas no fundo da garganta, e a adenoide, posicionada atrás do nariz, acima do céu da boca.
Além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia e Zé Felipe também são pais de José Leonardo, de 1 ano. Eles anunciaram o fim do casamento em 2025, após cinco anos de relacionamento.