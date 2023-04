Filho brasileiro de Priscilla Presley achava que era italiano e não tem relações com o pai; entenda

A- A+

Nesta semana, Priscilla Presley surpreendeu muitos de seus seguidores ao anunciar uma rápida passagem pelo Brasil: "Mais uma vez, fiz uma visita incrível com a família de @nava_rone ao Brasil!! Pessoas tão incríveis, uma cidade tão maravilhosa, tão maravilhosa. Tanto amor aqui. Mal posso esperar para voltar! Beeiiijos #curitiba". A viúva de Elvis esteve em Curitiba para visitar seu filho, Navarone Garibaldi.

Nascido na Califórnia (EUA), Navarone Garibaldi é vocalista da banda de rock Them Guns e filho de Priscilla Presley com o produtor brasileiro Marco Antonio Garcia, mais conhecido como Marco Garibaldi. O músico de 36 anos é meio-irmão de Lisa Marie Presley, única filha de Elvis, que morreu em janeiro deste ano após sofrer duas paradas cardíacas.

A nacionalidade brasileira chegou a ser uma surpresa até para ele mesmo. Numa entrevista à revista "People", Navarone revelou que chegou a acreditar que vinha de uma família rica italiana — o pai dele, ao mudar para os EUA, mudou o sobrenome de Garcia para Garibaldi. Em 2017, já adulto, recebeu a mensagem de um adolescente que dizia ser seu primo. Sua família brasileira sempre soube da existência do cantor, mas não sabiam como entrar em contato. Duas semanas após descobrir suas origens, o americano fez uma visita para o Brasil para conhecer seus parentes.

Apesar de manter contato com a família brasileira, o filho de Priscilla não foi tão bem acolhido pelo pai, que ao ser perguntado sobre a verdade de seu passado respondeu "Perca meu número". Essa teria sido a última vez que os dois tiveram contato.

Priscilla Presley, hoje com 77 anos, conheceu Elvis em 1959, quando tinha apenas 14, enquanto ele já somava 24 anos. Mas os dois só foram se casar em 1967, nove meses antes do nascimento da única filha do casal, Lisa Marie. O relacionamento entre os dois foi conturbado, envolvendo brigas e traições, finalizando definitivamente em 1972.

Em seguida, a empresária chegou a ter outros relacionamentos, mais o mais duradouro foi com roteirista, produtor e diretor brasileiro Marco Garibaldi, pai de Navarrone, com quem Priscilla viveu por 22 anos. Os dois se conheceram através de um amigo em comum em 1984, quando ela leu um roteiro escrito por ele, na esperança de produzi-lo. Navarone Garibaldi, nasceu em 1 de março de 1987. No início do romance, Presley assegurou a Garibaldi a assinatura de um acordo de que, se eles se separassem, ele não escreveria um livro sobre ela.

Na última terça-feira, Priscilla e Navarrone postaram fotos no Instagram da visita que fizeram à família do músico em Curitiba.

"Passei o melhor momento com você, mamãe. Fiquei tão feliz que pude te mostrar meu lugar favorito no mundo. E fico feliz que goste daqui!!! #curitiba #brasil", publicou o cantor em foto com a mãe.

Em janeiro deste ano, Navarone lamentou a morte da meia-irmã, postando foto de quando os dois eram pequenos e, apesar de insinuar dificuldades em seu relacionamento com ela, desejou que Lisa encontrasse seus falecidos pai e filho.

