A- A+

RITA LEE Filho caçula de Rita Lee faz texto emocionado após morte da cantora: "Virou uma estrela no céu" Rainha do rock brasileiro morreu nesta terça-feira (9), aos 75 anos, depois de enfrentar complicações derivadas de um câncer no pulmão

Filho caçula de Rita Lee, o DJ e produtor musical João Lee, de 44 anos, escreveu um texto emocionado após a morte da mãe. Rainha do rock brasileiro, a cantora morreu nesta terça-feira (9), aos 75 anos, depois de enfrentar complicações derivadas de um câncer no pulmão. "Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu", escreveu João, em publicação nos Stories do Instagram.

"Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão à frente do seu tempo. Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos", ressaltou João Lee.

"Grandes chances de que, em algum momento de sua vida, essa pessoa vai se parecer com seu/sua herói/heroína. É inevitável. E você é, e sempre foi, a minha heroína. Sim, você é genial, talentosa, divertida, inteligente, linda, bem-sucedida, realizou e fez muuuuuitas coisas durante sua vida", afirmou João Lee.

"Mas não é por isso que você é minha heroína. Você é minha heroína pela sua maneira de se comportar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, com tanta dignidade e honestidade. A admiração que eu tenho por você é infinita. Sempre foi. Que honra e privilégio ser seu filho. Que honra e privilégio ter sido educado por você", acrescentou.

"Nunca conheci uma pessoa como você. Sua força, sua coragem, seu senso de justiça, sua genialidade, sua sensibilidade, sem bom humor e tantas coisas maravilhosas a mais. Eu posso dizer que escolhi bem meus heróis. Você e o meu pai são meus heróis. Se eu for só um pouquinho do que vocês são, se eu fizer só um pouquinho do bem que vocês fazem, se eu trouxer só um pouquinho da alegria e diversão que vocês trazem para o mundo, eu já fico feliz e realizado", continuou João Lee.

Veja também

celebridades Famosos se despedem de Rita Lee; confira homenagens