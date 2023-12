A- A+

famosos Filho de Alain Delon posta foto enigmática do ator: "Mandando luz para você" Dois anos após revelar escolha por suicídio assistido, lenda do cinema passa o Natal com a família

Dois anos após revelar que havia escolher morrer via suicídio assistido, Alain Delon reapareceu com a família no Instagram do filho Anthony. Em uma das imagens, Alain está sentado enquanto Anthony, em pé, posa as mãos em seus ombros.

"Mandando luz para você", diz o enigmático texto na foto. O registro aconteceu na propriedade do ator em Douchy, na França.

Registro raro da família Delon (Foto: Reprodução Instagram)

Em outra imagem publicada algumas horas antes, o ator de 88 anos apareceu bebendo champanhe, sentado à mesa servida com uma ceia de natal ao lado de Anthony e do outro filho, Alain-Fabien, além das neta Liv e Loup.

Em março em 2022, Alain Delon revelou que havia escolhido morrer via suicídio assistido, procedimento legal na Suíça, país do qual tem cidadania. "Tomei minha decisão faz tempo, acredito que minha vida foi bela mas também difícil", escreveu ele em seu perfil no Instagram (desativado atualmente). Na Suíça, o suicídio assistido é legalizado desde os anos 1940.

Delon falou pela primeira vez sobre o assunto um dia após a imprensa revelar em primeira mão um trecho da autobiografia do filho dele. Segundo a publicação, o ator pediu ao filho para organizar todo o processo e acompanhá-lo em seus últimos momentos. "Nunca gostei de envelhecer, todas essas dores e desafios que deve enfrentar no cotidiano me deixam imóvel diante de tudo", afirmou Alain Delon à época.

