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Famosos Filho de Angélica e Luciano Huck, Joaquim deixa faculdade nos EUA e assume negócio no Brasil Aos 21 anos, primogênito dos apresentadores volta ao país para comandar área de novos negócios de uma corretora de seguros fundada com três sócios

Longe dos holofotes da televisão, Joaquim Huck, filho mais velho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, decidiu investir numa carreira no mundo dos negócios. Aos 21 anos, o jovem está de volta ao Brasil após passar um ano nos Estados Unidos, onde cursava Administração na Stern School of Business, da Universidade de Nova York. Além de retomar os estudos em São Paulo, ele assumiu a área de novos negócios de uma empresa da qual é um dos fundadores.

Batizada de Trya Seg, a companhia atua como corretora de seguros especializada na gestão de benefícios corporativos, como planos de saúde, assistência odontológica e seguros de vida. Criado em 2024, o empreendimento recebeu investimento e chegou ao mercado em abril deste ano.

Joaquim tem como sócios Bruno Autran, Luca Marco Antônio e João Pedro Guerreiro. Dois deles são colegas do jovem na Link School of Business, instituição de ensino em São Paulo para a qual o filho dos apresentadores transferiu sua graduação em Administração. A faculdade tem como foco a formação de empreendedores.

Em seu perfil no LinkedIn, rede social voltada a relações profissionais, Joaquim se apresenta como sócio-fundador e responsável pela área de novos negócios da corretora, o que inclui a prospecção de clientes e o estabelecimento de parcerias comerciais. A proposta da empresa é recorrer à tecnologia para oferecer maior previsibilidade às companhias em relação aos custos com benefícios destinados aos funcionários.

"Sou cofundador e lidero a frente de Novos Negócios da Trya. Nascemos para entregar uma camada de inteligência estratégica para ajudar os nossos clientes a sair do escuro", escreveu Joaquim na plataforma.

“Meu foco é garantir que, através de uma jornada fluida do usuário, a tecnologia seja o meio para um cuidado ágil das empresas com seus colaboradores”, acrescentou.

Em junho deste ano, numa entrevista ao site “Metrópoles”, o primogênito de Angélica e Luciano Huck já havia manifestado a intenção de seguir um caminho profissional diferente daquele trilhado pelos pais. “Eu não tenho muita aptidão com câmera, para falar a verdade. Mas eu aprecio muito, gosto muito… Cresci nesse ambiente, né? Então, desde pequeno acompanho isso. Gosto muito. Mas eu acho que não vou seguir essa carreira, não”, afirmou, na ocasião.

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