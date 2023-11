A- A+

famosos Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt chama o pai de 'idiota de classe mundial' e 'pessoa desprezível' Pax Thien Jolie tem 19 anos e é um dos filhos adotivos do casal

No Dia dos Pais de 2020, Pax teria postado em uma conta do Instagram privada e restrita a amigos mais próximos um desabafo sobre Brad Pitt. No post, ele teria chamado o pai de 'um idiota de classe mundial' que fazia os quatro filhos mais novos 'tremer de medo'. A informação foi divulgada pelo portal britânico Daily Mail nesta segunda-feira.

"Você tornou a vida das pessoas mais próximas de mim um inferno constante. Você pode dizer a si mesmo e ao mundo o que quiser, mas a verdade virá à tona algum dia" teria publicado o jovem nos stories de seu Instagram.

Segundo o portal, em seguida, ele ainda escreveu: 'Então, feliz Dia dos Pais, seu ser humano horrível.'

A atriz Angelina Jolie, de 48 anos, adotou Pax em um orfanato na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, em 2007. O menino tinha três anos e foi abandonado ainda recém-nascido por sua mãe biológica. Brad Pitt teria entrado legalmente como pai na adoção da criança apenas no ano seguinte.

Angelina Jolie e Brad Pitt se conheceram, em 2005, durante as gravações de "Sr. & Sra. Smith", enquanto ele ainda era casado com Jennifer Aniston.

