Prisão Filho de Belo é preso com droga na rodoviária do Rio Caso aconteceu na manhã desta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, preso portava "certa quantidade de erva seca"

Um dos filhos do cantor Belo foi preso na manhã desta terça-feria (13), na Rodoviária Novo Rio. Com ele, foi apreendido um pacote com drogas. A prisão foi feita por agentes do 5ºBPM (Praça da Harmonia).

Paulo Artur da Silva Vieira vinha de São Paulo, quando foi revistado pelos PMs. Após ser detido, ele foi encaminhado para a 4ª DP (Praça da República).

Em 2020, uma filha do cantor também foi presa em flagrante por suspeita de integrar uma quadrilha especializada em golpes por meios eletrônicos.

