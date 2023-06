Filho de Belo vai responder por porte de drogas para consumo próprio

A- A+

Paulo Artur da Silva Vieira, de 32 anos, é um dos quatro filhos do cantor Belo com Elisa Silva, com quem o artista foi casado de 1991 a 1997. Ele tem ainda três irmãs. Paulo parece avesso à exposição nas redes sociais, ao contrário do pai famoso. Paulo Arthur diz no Instagram que é empreendedor. Ele foi preso em flagrante nesta terça-feira na rodoviária do Rio de Janeiro com um pacote com drogas. Segundo a Polícia Militar, ele vinha de São Paulo, quando foi abordado pelos policiais no terminal.

Discreto, o perfil do jovem no Instagram com pouco mais de 6,3 mil seguidores, possui poucas fotos. As duas mais recentes foram publicadas em abril deste ano. Uma no dia 29, ao lado da namorada, e outra no dia 22, data em que comemorou o aniversário do pai.

Durante a revista, o pacote com a droga foi encontrado. Após ser detido, Paulo foi encaminhado para a 4ª DP (Praça da República), onde foi autuado pelo crime de porte de drogas para consumo próprio. Ele assinou um termo circunstanciado e vai responder ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). Ele é pai de duas adolescentes.

Em 2020, a filha caçula do cantor também foi presa em flagrante pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) por suspeita de integrar uma quadrilha especializada em golpes por meios eletrônicos.

Segundo a polícia, à época, Isadora Alkmin Vieira outras 11 mulheres eram suspeitas de serem as responsáveis por induzir as vítimas a repassarem seus dados bancários e a entregarem seus cartões a outros integrantes do grupo, no caso, motoboys que pegavam os objetos, para, posteriormente, serem utilizados. Estima-se que o valor com os golpes varie entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão por mês. No início deste mês, o juiz da 1ª Vara Criminal Especializada, Gustavo Gomes Kalil, marcou para o dia 11 de agosto uma nova audiência de instrução e julgamento no processo.

Polêmicas e prisões de Belo

O cantor foi preso pela primeira vez em 2002 e passou 37 dias atrás das grades na ocasião. Na época, ele acabou sendo condenado a oito anos de prisão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi novamente preso em 2004, só conseguindo direito à liberdade condicional em 2007. Em 2010, Belo conseguiu o indulto na Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio e ficou livre também da condicional.

À época, as provas que pesaram contra ele foram obtidas a partir de grampos telefônicos que revelaram sua relação com Valdir Ferreira, o Vado, apontado como chefe do tráfico no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. Vado teria pedido R$ 11 mil ao artista para a compra de um “tecido fino”, e daria a Belo em troca um “tênis AR”. Segundo os policiais, seriam gírias para cocaína e fuzil AR-15, respectivamente. Vado morreu nesse mesmo ano, em 2002, em um confronto com a Polícia Militar do Rio.

Em fevereiro de 2021, Belo também foi preso. Dessa vez, acusado de promover aglomeração durante a pandemia, quando o Brasil vivia uma escalada de mortes provocada pela Covid-19 e este tipo de evento não era permitido. Belo fazia um show na Escola Estadual do Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

