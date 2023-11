Filho de Carlos Alberto de Nóbrega dá detalhes de acidente: "Um susto enorme. Meu pai teve sorte"

A- A+

Marcelo de Nóbrega deu detalhes sobre o acidente em sua casa de campo que levou o pai, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. "Foi um susto enorme. Meu pai teve sorte", diz Marcelo à Folha de São Paulo.

Segundo o ator e diretor, o apresentador da "A praça é nossa", do SBT, está bem, consciente e já fez diversos exames. Além do pequeno sangramento interno na cabeça, segundo Marcelo, o pai fraturou uma costela e está com o "rosto bem inchado".

De acordo com a assessoria do SBT, ele deve permanecer no quarto do hospital por mais alguns dias, sob observação. A médica Renata Domingues, com quem é casado, compartilhou um story na sala de espera do hospital com a legenda "Tudo sob controle".



"Ele estava no sítio no sábado, mandou um vídeo pra gente dançando na piscina, feliz da vida. Meia hora depois, ele disse que foi descer a escada que sai da sala de jantar para a piscina, tropeçou no chinelo e caiu", contou Marcelo, que revelou ainda que o apresentador ainda tentou proteger o rosto com as mãos, mas acabou batendo a cabeça com força. "Ele teve um sangramento interno na cabeça bem leve, uma coisa pequena".

Ainda de acordo com ele, a expectativa é a de que Carlos Alberto tenha alta entre quinta (16) e sexta (17).

