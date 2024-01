Filho de Cher quer arquivar divórcio com ex-esposa para impedir mãe de controlar suas finanças

A- A+

Filho da diva do pop Cher, o músico Elijah Blue Allman, de 47 anos, requisitou na última terça-feira o encerramento do processo de divórcio com a também cantora Marieangela King. Esta solicitação, de acordo com a revista People, acontece dias antes da audiência de tutela, cuja ação é movida pela mãe dele, que briga pelo direito de administrar os bens do caçula. A justificativa era de que ele fosse incapaz de gerir as próprias finanças em razão da dependência química.

A ação de arquivamento do processo de divórcio foi solicitado pelo advogado de Blue na corte superior de Los Angeles. King, por sua vez, confirmou o desejo de encerrar a ação.

“O casal tem trabalhado em uma nova união e se reconciliou”, disse um representante de King na quarta-feira em um comunicado ao site USA Today. O casal estava oficializou a união em 2013, mas, cerca de oito anos depois, Blue entrou com um pedido de divórcio. O filho de Cher alegava diferenças incontornáveis na solicitação.

O pedido para que o processo de divórcio seja arquivado ocorre em meio a outra ação judicial. Na semana passada, Cher, conhecida por hits como “Believe” e “Strong enough”, foi à Justiça com um pedido para administrar as finanças do caçula, alegando uma possível incapacidade dele em gerir os próprios bens em razão do excesso de bebidas alcoólicas e de drogas.

O movimento de arquivar o processo de separação é uma tentativa de frear o pedido de tutela da mãe. Em documentos protocolados também no Tribunal Superior de Los Angeles, Estados Unidos, Cher, de 77 anos, afirma que Blue é "consideravelmente incapaz de gerenciar seus recursos financeiros" e que o “abuso de substâncias” do filho vêm marcando a relação dele com a também cantora Marieangela King, classificando essa união como “tumultuada”.

Segundo os documentos protocolados pel diva do pop, King não pode ser considerada confiável para tutelar os bens do então ex-marido.

