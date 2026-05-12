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Filho de Chico Pinheiro publica homenagem após pai revelar diagnóstico de câncer

Jornalista revelou a descoberta do câncer no intestino durante a última edição do Chico Pinheiro Entrevista, programa que comanda no ICL

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Chico Pinheiro passou por cirurgia para tratar câncer no intestino Chico Pinheiro passou por cirurgia para tratar câncer no intestino  - Foto: João Cotta/TV Globo

Filho de Chico Pinheiro, Marcelo Vilhena Pinheiro, homenageou o pai após o jornalista revelar uma luta contra um câncer de intestino na última edição do Chico Pinheiro Entrevista. Nos stories de seu Instagram, o rapaz disse que tem no apresentador sua grande inspiração e referência e disse que, juntos, vencerão "essa e qualquer luta".

"Pai, seu esforço em ter enfrentado e seguir enfrentando tudo isso com coragem (e o mais importante, sem perder o sorriso no rosto, o bom humor e as piadas de sempre) me inspira muito", escreveu Marcelo. "Você é minha referência, o meu maior ídolo. Meu principal objetivo é alcançar [um terço] da sua resiliência, coragem, conhecimento e sensibilidade para com o próximo."

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O rapaz, filho de Pinheiro com a também jornalista Carla Vilhena, 58, encerrou a publicação prometendo estar junto do pai, além de referenciar o time do coração de ambos, o Atlético-MG. "Vamos vencer essa e qualquer outra luta com raça e amor, como bons atleticanos que somos."

Pinheiro revelou a descoberta do câncer no intestino durante a última edição do Chico Pinheiro Entrevista, programa que comanda no ICL. O jornalista de 72 anos recebeu Zeca Baleiro, 60, e contou que, enquanto estava internado, pensava na canção Flor da Pele, lançada pelo músico em 1997, e que ela o ajudou a ser paciente com o tratamento.

"Você entra no hospital como doente. Agora, para virar paciente, você tem que exercitar a paciência para os médicos poderem trabalhar. Então, eu ouvia essa música e chorava muitas vezes", disse o jornalista durante o programa.

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