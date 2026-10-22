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JUSTIÇA Filho de Cissa Guimarães procura polícia após comentário que exalta condenado pela morte do irmão Publicação nas redes sociais chamou de "herói" Rafael Bussamra, condenado pelo atropelamento do jovem em 2010

Um dos filhos de Cissa Guimarães acionou a polícia após uma publicação nas redes sociais classificar como “herói” Rafael de Souza Bussamra, condenado pelo atropelamento de Rafael Mascarenhas. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22) pela coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Em novembro de 2025, a apresentadora relatou, durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, que era alvo de ataques virtuais envolvendo a memória do filho. “De vez em quando, fazem uma coisa muito cruel comigo, pessoalmente, que é colocar o meu filho no meio.”

Na ocasião, Cissa também contou que passou a evitar determinados comentários para não se expor ao conteúdo das mensagens.

Relembre o caso

Rafael Mascarenhas morreu na madrugada de 20 de julho de 2010, aos 18 anos, após ser atropelado enquanto andava de skate no Túnel Acústico, na zona sul do Rio de Janeiro. O trecho estava interditado para serviços de manutenção.

As investigações apontaram que o condutor participava de uma disputa automobilística ilegal e deixou o local sem prestar socorro. O processo também levou à condenação de Roberto Martins Bussamra, pai do motorista, por corrupção ativa, em razão da oferta de vantagem indevida a policiais militares para evitar o registro da ocorrência.

O episódio teve repercussão nacional e resultou em uma longa tramitação judicial.

Condenações e decisões judiciais

Rafael de Souza Bussamra recebeu condenação por homicídio culposo, modalidade de crime em que não há intenção de matar. Depois da análise de recursos, a pena foi estabelecida em três anos e seis meses de detenção.

Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a punição não poderia ser convertida em prestação de serviços comunitários, modificando entendimento anterior do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O pai do motorista também foi condenado pela tentativa de subornar agentes públicos. Em 2023, a Justiça determinou o cumprimento das penas em regime semiaberto, e decisões posteriores trataram da progressão de regime.

Apresentadora mantém homenagem a Rafael

Em entrevista ao Conversa com Bial, exibida em 2025, Cissa falou sobre o hábito de visitar o local do atropelamento e deixar flores em memória do filho.

“Vou ao túnel e boto flores toda semana há 15 anos.”

O túnel recebeu o nome de Rafael Mascarenhas em homenagem ao jovem.

Até o momento, não há confirmação independente sobre a identidade de quem publicou o comentário, a classificação policial dos fatos ou as medidas eventualmente tomadas pelas autoridades após a comunicação.



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