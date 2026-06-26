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FAMOSOS Filho de Claudia Raia, Enzo Celulari surge com irmão caçula e brinca com diferença de idade Primogênito da atriz, influenciador digital de 29 anos afirma que é constantemente confundido com pai da criança, de 3 anos

Enzo Celulari divertiu os seguidores ao compartilhar, por meio do Instagram, um vídeo ao lado do irmão caçula — Luca, de 3 anos fruto do casamento de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello. Pela diferença de idade entre os dois, o influenciador digital contou, em tom de brincadeira, que costuma ser confundido com o pai do menino.

Na gravação publicada nas redes sociais, Enzo aparece ao lado do irmão enquanto usa um áudio viral do TikTok em que um homem repete diversas vezes: "Eu e meu irmão!". Sobre as imagens, ele escreveu: "Quando saio com o meu irmão e tenho que deixar claro que ele não é meu filho."





Luca nasceu em fevereiro de 2023 e é o terceiro filho de Claudia Raia. A atriz também é mãe de Enzo, de 29 anos, e de Sophia Raia, ambos do antigo casamento com Edson Celulari. Entre Enzo e o caçula há uma diferença de 26 anos, motivo que costuma gerar a confusão relatada pelo influencer.

Nos comentários da publicação, seguidores entraram na brincadeira e destacaram a semelhança entre os irmãos. "Mini Enzo e o primeiro Enzo do Brasil", gracejou um seguidor do rapaz. "Que lindo o Enzo Júnior", afirmou outra pessoa, no Instagram. "Ele sendo a sua cópia fica fácil achar que é filho", comentou outra usuária da rede social.

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