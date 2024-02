Filho de Cyndi Lauper é preso após tiroteio; Dex Lauper foi achado com 'arma carregada', diz jornal

A- A+

Dex Lauper, filho único da cantora Cyndi Lauper, foi preso na noite de quarta-feira (7) depois que de um tiroteio em Nova York.



De acordo com o jornal The Sun, policiais foram acionados para uma ocorrência no Harlem, por volta de 19h15 (horário local), e encontraram um homem de 24 anos com um ferimento na perna compatível com disparo de arma de fogo.



Declyn Lauper, nome de batismo do herdeiro da cantora, foi encontrado 15 minutos depois, perto da área do tiroteio, em posse de uma arma de fogo, carregada com munição, no momento em que policiais procuravam evidências sobre o caso, reportaram os veículos de imprensa.

Ainda de acordo com os jornais, Dex Lauper, de 26 anos, foi acusado pelos crimes de porte ilegal de arma e de substância controlada. Ele não foi acusado pelo tiroteio, que segue sob investigação das autoridades locais.

O homem encontrado ferido foi levado para um hospital da região e tem quadro de saúde estável. Ele também foi acusado por porte ilegal de arma.

Os jornais destacaram que Dex Lauper já esteve nas páginas policiais no passado. Em 2022, por exemplo, ele admitiu ter agido em "conduta desordeira" após ser preso numa Mercedes roubada. Na ocasião, o filho da cantora foi condenado a cumprir cinco dias de serviço comunitário, disse o New York Post.

— É definitivamente uma bênção que o caso tenha terminado — disse ele, ao diário americano, quando deixou o tribunal com seu pai, o ator David Thornton, daquela vez.

