A- A+

Celebridades Filho de Danielle Winits chama atenção pela altura no Festival de Gramado; confira Aos 17 anos, Noah acompanhou a atriz no 53º Festival de Cinema de Gramado, no Palácio dos Festivais, no Rio Grande do Sul

A atriz Danielle Winitz compareceu ao 53º Festival de Cinema de Gramado, no Palácio dos Festivais, no Rio Grande do Sul, acompanhada do seu filho Noah, de 17 anos. Ao lado da atriz, a altura do garoto logo chamou a atenção do público e, em seguida, de comentários nas redes sociais.

Noah, que também é filho do ator Cássio Reis, superou a estatura da mãe, mesmo ela estando de salto alto no evento. Aliás, a aparição dos dois juntos em eventos públicos é rara, estimulando ainda mais a curiosidade das pessoas.

A ocasião se deu para prestigiar o trabalho de Dani Winitz que integra o elenco do filme "Querido Mundo", dirigido por Miguel Falabella. No elenco também estão os atores Malu Galli, Eduardo Moscovis, Marcello Novaes, Cintia Rosa e Pia Manfron.

O festival segue até o dia 23 de agosto, na Serra Gaúcha, reunindo a exibição de 74 filmes, entre curtas e longas.

Veja também