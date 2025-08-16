S�b, 16 de Agosto

televisão

Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai

O apresentador passou por três transplantes nos últimos dois anos

João Silva ao lado do pai, Fausto Silva, durante apresentação do João Silva ao lado do pai, Fausto Silva, durante apresentação do  - Foto: Reprodução de 'Faustão na Band' (2023)/Band

O apresentador João Silva atualizou o estado de saúde do pai, Fausto Silva, o Faustão, de 75 anos, após sua chegada à festa de 30 anos da atriz Bruna Marquezine, na noite de ontem, 15, na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro,

João afirmou que o pai está bem e que a recuperação tem sido positiva, especialmente por não haver sinais de rejeição. Segundo ele, essa condição tem permitido um bom progresso no pós-operatório. "Ele está super bem, a parte de não ter rejeição faz um caminho muito legal de pós-cirúrgico. A recuperação está ótima", disse à imprensa no local.

O jovem apresentador lembrou que o pai passou por três transplantes nos últimos dois anos: de coração, em 2023, e de rim, duas vezes - o segundo deles mais recente. "Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso tem dois anos", comentou.

Ainda segundo João, Faustão está acordado, calmo e surpreende positivamente na recuperação. "A recuperação está melhor do que o esperado. Ele está normal, tranquilo, recuperando. E assim, dentro do esperado foi bem melhor. Na verdade, uma cirurgia bem complicada. Mas está sendo ótimo, graças a Deus."

João também aproveitou a ocasião para agradecer o carinho da aniversariante, destacando o vínculo de longa data entre a atriz e sua família. Ele contou que Bruna Marquezine enviou mensagens de apoio nas últimas semanas.

"Ela é uma pessoa muito querida. Conheço há muito tempo, desde a época em que ela fez a Dança dos Famosos", disse, referindo-se à participação da atriz no quadro do Domingão do Faustão, em 2013.

