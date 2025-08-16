Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai

A- A+

O apresentador João Silva atualizou o estado de saúde do pai, Fausto Silva, o Faustão, de 75 anos, após sua chegada à festa de 30 anos da atriz Bruna Marquezine, na noite de ontem, 15, na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro,



João afirmou que o pai está bem e que a recuperação tem sido positiva, especialmente por não haver sinais de rejeição. Segundo ele, essa condição tem permitido um bom progresso no pós-operatório. "Ele está super bem, a parte de não ter rejeição faz um caminho muito legal de pós-cirúrgico. A recuperação está ótima", disse à imprensa no local.

O jovem apresentador lembrou que o pai passou por três transplantes nos últimos dois anos: de coração, em 2023, e de rim, duas vezes - o segundo deles mais recente. "Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso tem dois anos", comentou.





Ainda segundo João, Faustão está acordado, calmo e surpreende positivamente na recuperação. "A recuperação está melhor do que o esperado. Ele está normal, tranquilo, recuperando. E assim, dentro do esperado foi bem melhor. Na verdade, uma cirurgia bem complicada. Mas está sendo ótimo, graças a Deus."



João também aproveitou a ocasião para agradecer o carinho da aniversariante, destacando o vínculo de longa data entre a atriz e sua família. Ele contou que Bruna Marquezine enviou mensagens de apoio nas últimas semanas.



"Ela é uma pessoa muito querida. Conheço há muito tempo, desde a época em que ela fez a Dança dos Famosos", disse, referindo-se à participação da atriz no quadro do Domingão do Faustão, em 2013.

