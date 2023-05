A- A+

viagem Filho de Faustão curte hotel de luxo em Ibiza ao lado da namorada; veja fotos Diárias no local variam de R$ 3.611 a R$ 22.057, de acordo com o quarto selecionado

Filho de Fustão, o apresentador João Guilherme Silva, de 19 anos, está em Ibiza com a namorada, a modelo Schynaider Moura, de 34. Os dois estão curtindo um hotel de luxo em que estão hospedados, o Nobu Hotel Ibiza Bay. No site oficial do hotel, as diárias no local variam de R$ 3.611 a R$ 22.057, de acordo com o quarto selecionado. Eles foram aproveitar o feriado de 1º de maio.

"Estamos em Ibiza. Hoje passeamos o dia inteiro, porque só escurece depois de nove horas da noite. A Espanha tem esse benefício, digamos. Porque a partir de 20h30 ou 21h ainda está dia, quando é no verão. Mas escurece um pouco antes" contou a modelo aos seus 111 mil seguidores em uma rede social.

No domingo (30), ela também publicou uma selfie em uma praia com a seguinte legenda: "Domingo véspera de feriado passando friozinho no meu lugar preferido do mundo! Dá para ser mais feliz?".

O hotel fica localizado nas margens da Baía de Talamanca, longe da famosa agitação de Ibiza. "Saia do hotel direto para a praia de areia macia — ou para o seu iate. Com o calçadão da praia bem à sua porta, em uma curta caminhada você estará vagando pelas boutiques e restaurantes da moda de Marina Botafoch e do centro histórico de Ibiza", diz o site oficial do hotel.

O resort conta com uma série de atrativos para que os hóspedes consigam ter uma "fuga da ilha", sem nem ao menos precisar sair de lá: "duas piscinas à beira-mar, boutique, clube infantil, viagens de spa exclusivas, tratamentos antienvelhecimento, exercícios de condicionamento físico inovadores, manicure e salão de cabeleireiro de alto nível".

