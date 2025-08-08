Sex, 08 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta08/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Filho de Faustão revela reação do pai após ele fechar contrato com o SBT

O apresentador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio

Reportar Erro
João Silva ao lado do pai, Fausto Silva, durante apresentação do 'Faustão na Band' João Silva ao lado do pai, Fausto Silva, durante apresentação do 'Faustão na Band'  - Foto: Reprodução de 'Faustão na Band' (2023)/Band

João Silva está prestes a dar um passo importante na carreira televisiva com a estreia do Programa do João, neste sábado, 9, à meia-noite, no SBT. A estreia acontece em um momento delicado para a família: o pai do apresentador, Faustão, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio, tratando uma infecção bacteriana que evoluiu para sepse.

Gravado antes da internação de Faustão se tornar pública, o primeiro episódio do programa não abordará a situação de saúde do comunicador. Ainda assim, segundo a assessoria de imprensa de João Silva, a exibição foi mantida.

Em entrevista recente ao programa The Noite, com Danilo Gentili, João revelou a reação do pai ao saber que ele assinaria contrato com o SBT.

Leia também

• Faustão: o que se sabe sobre o estado de saúde do apresentador, submetido a novo transplante

• Faustão passou por transplante de fígado e retransplante renal, diz boletim médico

• Faustão é internado em São Paulo por infecção e filho cancela festa que faria nesta quinta-feira (7)

"Acho que uma das coisas que deixou ele mais feliz de eu vir para o SBT foi pelo fato de ser uma emissora que ele não trabalhou. Ele não trabalhou na RedeTV! e não trabalhou no SBT. Ele olhando assim que é o filho fazendo o próprio caminho, entrando no lugar onde ele não teve, é um passo bacana", afirmou

Com um formato que aposta na mistura de gerações e em um tom nostálgico, o novo programa será exibido aos sábados, após o Sabadou com Virginia. Apesar da mudança de emissora, o título da atração, antes exibida na Band, segue o mesmo: Programa do João. Isso se deve ao fato de o apresentador deter os direitos sobre a marca.

Saúde de Faustão
Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio, Faustão passou recentemente por duas cirurgias: um transplante de fígado, realizado na quarta-feira, 6, e um retransplante de rim, feito na quinta, 7. Em agosto de 2023, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração.

As informações constam no primeiro boletim médico divulgado sobre esta nova internação, publicado apenas na noite de quinta-feira, 7.

Na quarta-feira, começaram a circular notícias de que o apresentador estaria internado por conta de uma infecção na perna. A assessoria de imprensa, no entanto, não confirmou nem negou a informação. No dia seguinte, pela manhã, o SBT, nova casa de João Silva, noticiou a internação. À tarde, a informação foi confirmada oficialmente pelo hospital ao Estadão.

O apresentador foi internado em maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. O tratamento envolve o controle infeccioso e uma reabilitação clínica e nutricional.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter