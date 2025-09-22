A- A+

FAMOSOS Filho de Gugu oficializa volta ao Brasil para "continuar legado" do apresentador "Querendo ou não, ele foi tirado de mim, da nossa família, do público brasileiro. Deixou muitas coisas em aberto" declarou João Augusto Liberato

João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu Liberato (1960-2019) anunciou que voltou a morar oficialmente no Brasil e pretende começar a trabalhar no País para "dar continuidade ao legado" e "finalizar ciclos" do pai. Ele falou sobre o tema em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record, exibido neste domingo, 21.

"Eu vim para o Brasil continuar minha carreira, porque sinto dentro de mim uma vontade muito forte de concluir aquilo que meu pai deixou aberto. Querendo ou não, ele foi tirado de mim, da nossa família, do público brasileiro. Deixou muitas coisas em aberto, negócios. Tem muita história que precisa ser contada."

João Augusto comentou as semelhanças que acredita ter com Gugu: "Eu sinto muito na voz. Quando assisto vídeos antigos do meu pai, com ele mais jovem, minha voz parece muito com a dele. Um pouco do olhar também. Entendo por que as pessoas falam isso, e fico muito feliz, claro".

"Meu pai era tímido. Tinha dois 'Gugus': um era o Gugu, o outro era o Antonio Liberato. Ele sabia muito bem fazer essa transição entre artista, empresário, pai, pessoa de família. Eu tenho uma pegada bem parecida. Tenho uma timidez, mas gosto de me expressar em frente às câmeras. Receber o carinho e dar o carinho de volta ao público", disse.

"Existe uma comparação grande. Mas não tenho medo disso. Eu não sou o meu pai, sou uma pessoa diferente, tenho minhas próprias características, valores. Me sinto orgulhoso de ter tido meu pai como mentor, e está na hora de construir minha própria carreira "

Perguntado sobre quais seus planos para trabalhar na TV, o filho de Gugu não soube explicar de forma clara: "Eu quero fazer coisas novas, diferentes. Modernas, mas sempre com alta qualidade. Coisas que o público nunca viu. Tenho várias ideias, não vejo a hora de torná-las realidade".

João Augusto ainda falou sobre as disputas por conta da herança de Gugu Liberato, que tomaram conta do noticiário por anos após a morte do apresentador. "Teve muitos conflitos, mas a verdade é que a gente já está bem há anos, todos nós nos amamos novamente. Tenho contato com as minhas irmãs, com a minha mãe. Nada mudou da época em que meu pai estava aqui com a gente."

"A vida me ensinou que qualquer decisão que faço tem um impacto muito grande. Isso trouxe uma maturidade que eu precisava receber. Quero construir meu próprio legado e fazer meu próprio dinheiro para que eu possa começar a curtir um pouco, comprar as coisas que eu gosto", concluiu o filho de Gugu.

