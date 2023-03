A- A+

Novo visual Filho de Ivete Sangalo abandona cabelos longos e tem destino para as madeixas; veja antes e depois "Todo o cabelo será doado", escreveu Marcelinho em seu Instagram

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, deu adeus ao cabelão que mantinha há dez anos e mostrou o novo visual nas redes sociais. Ele postou o antes e depois no Instagram, mostrando como ficou e contou que as mechas terão um final solidário: “Todo o cabelo será doado”, escreveu Marcelinho. Os fios foram doados para o GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer) da Bahia.

A mãe Ivete, cheia de orgulho, escreveu: . “Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim". O vídeo com a mudança de look foi postada com trilha sonora da mamis: “Cria da Ivete”.

Não demorou muito para que Marcelinho começasse a receber uma enxurrada de elogios. "Está lindão", escreveu uma fã. A maioria dos seguidores exaltou a semelhança dele com a mãe. "A cópia da mãe", disse uma internauta. "Lindo igual à mãe", completou outra.

Polêmica com Pabllo Vittar

Pabllo Vittar se pronunciou após ser alvo de críticas por conta de um comentário que deixou no vídeo do filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady. A cantora escreveu "Genteeeeee" e complementou a mensagem com emojis de carinha ofegante. Isso fez com que muitos internautas acusassem a artista de "dar em cima" de Marcelo, que é menor. Depois da repercussão, o comentário foi apagado e substituído por "muito fofo" e emojis de coração.

"Não comentei isso com conotação sexual. Conheço Marcelo, conheço Ivete. A maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres!", rebateu em seu Twitter.

Veja também

anitta #Freeanitta: Fãs repercutem nas redes sociais críticas de Anitta a sua gravadora