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FAMOSOS Filho de Ivete Sangalo chama atenção por mudança física e arranca elogio da mãe: "Gigante" Porte musculoso de Marcelo Sangalo, que é praticante de jiu-jítsu, surpreende seguidores: "Cadê a criancinha que a gente via nos shows?"

O menino que provocava uma sucessão de "owns" nos bastidores de shows de Ivete Sangalo já não é mais uma criança. Primogênito da cantora, Marcelo Sangalo voltou a chamar a atenção de seguidores nas redes sociais depois de publicar uma foto num treino de jiu-jítsu. Fruto do antigo relacionamento da artista e do nutricionista Daniel Cady, o adolescente de 16 anos impressionou internautas pela forma física e arrancou um elogio da mãe: "Meu gigante".

Na imagem em preto e branco, o adolescente aparece ajoelhado no tatame, usando camiseta e calça de treino, com os braços em evidência. O porte musculoso rapidamente virou assunto entre os fãs, que lotaram a publicação de comentários bem-humorados e elogios.

A mensagem de Ivete Sangalo foi acompanhada por uma série de reações dos seguidores, que concordaram com a definição. "Teu filho tá cada vez mais lindo, mãe", escreveu uma internauta. "Esse menino tá comendo fermento", brincou outra pessoa. "E coloca GIGANTE nisso. Nem parece aquele menininho que saiu coberto na mantinha azul", comentou uma fã, lembrando os primeiros anos de vida de Marcelo.

O bom humor também tomou conta da publicação. "Mainha, a senhora tá dando o que a ele? Não é possível", escreveu um seguidor. Outro atribuiu a boa forma ao pai, Daniel Cady, que é nutricionista: "Casa de pai nutricionista. O segredo é o brócolis". "Cadê a criancinha que a gente assistia nos shows? Meu pai amado", escreveu uma fã. Outro brincou: "Meu Deus, como tá grande e eu diminuindo".

Percussionista e amigo de famosos

Marcelo Sangalo segue os passos de Ivete (mãe também das gêmeas Marina e Helena, de 8 anos), integrando sua banda como percussionista. Marcelo tem chamando a atenção dos fãs, seja pelo talento musical, seja pelos "rolês" que participa. Recentemente, postou foto com Shakira, quando ela esteve no Todo Mundo no Rio, e com o jogador Vini Jr.

Além do trabalho na banda da mãe, Marcelo tem se dedicado paralelamente ao trap. Recentemente, ele divulgou uma prévia de suas primeiras músicas autorais nas redes e lançou uma faixa em parceria com o rapper Villa Flor. O projeto entre os dois vem de antes: Marcelo foi o produtor da música "Erros e acertos", do cantor e compositor baiano.

Além da percussão, Marcelo ainda toca bateria e piano. O jovem também já se apresentou em um show de Ivete no Rock in Rio, em 2022 (ele já esteve no festival carioca outras vezes, com encontros com MC Daniel, por exemplo).

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