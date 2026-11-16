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Artistas Filho de Ivete Sangalo prepara lançamento de músicas autorais Estreia diante do público ocorreu recentemente, quando Marcelo se apresentou como DJ em uma festa de aniversário na capital baiana

A música faz parte dos planos de Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo, que começa a dar os primeiros passos na carreira artística. Aos 17 anos, o jovem já prepara o lançamento de trabalhos autorais e pretende apresentar suas composições ao público aos poucos. Os planos foram revelados em entrevista ao site Alô Alô Bahia, durante o show da mãe no sábado, 14, em Salvador.

"Minha vida é a música. Eu tenho uma conexão com a música muito absurda, que nem eu mesmo consigo explicar. Estou com bastante música pronta e vou começando a lançar aos pouquinhos", contou.

A estreia diante do público ocorreu recentemente, quando Marcelo se apresentou como DJ em uma festa de aniversário na capital baiana. Agora, ele pretende ampliar a atuação no cenário musical

"Vamos começar agora a carreira. Eu tive a primeira estreia no aniversário e vamos pra cima, né? Música é uma coisa pela qual sou apaixonado", afirmou.

Filho de uma das principais referências da música brasileira, Marcelo também falou sobre a importância de desenvolver uma identidade artística independente do reconhecimento conquistado por Ivete Sangalo. Para ele, o sobrenome conhecido não substitui o trabalho necessário para estabelecer uma carreira.

"Estamos chegando na cena agora. Independentemente de minha mãe ser a pessoa que ela é, eu tenho que construir a minha carreira devagarzinho, como qualquer outra pessoa", declarou.

O jovem demonstrou confiança nos próximos passos e afirmou que pretende seguir investindo nos projetos musicais. "A gente vai indo, vamos continuar nos lugares e fé em Deus que sempre vai dar certo. Eu tenho muita fé e a gente faz um trabalho muito legal", completou.

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