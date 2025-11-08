A- A+

FAMOSOS Filho de Lô Borges faz homenagem ao pai: "Perdi meu melhor amigo no seu auge" Luca Arroyo Borges agradeceu as mensagens de apoio no Instagram; cantor e compositor mineiro morreu no último domingo (2)

Filho de Lô Borges, Luca Arroyo Borges usou seu perfil do Instagram nesta sexta-feira (7/11) para homenagear o pai, morto no domingo (2). O filho do cantor postou fotos com Lô e afirmou que perdeu o “melhor amigo no seu auge", mas concluiu: "Independente aonde vc esteja sei que você vai cuidar de mim igual você sempre fez".

Luca também lembrou que o pai não gostava de rede social e agradeceu todas as mensagens de apoio.

"Você é a minha maior inspiração", escreveu, Tudo que eu queria era mais 20 anos com vc…. Te amo pai, ja sinto saudade… obrigado pelo privilégio de ser seu filho"



Um dos fundadores do histórico movimento Clube da Esquina e referência da MPB, Lô Borges morreu no último domingo (2), vítima de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Unimed, em Belo Horizonte, desde 18 de outubro, para tratar um quadro de intoxicação medicamentosa. Depois de passar por traqueostomia, Lô vinha respirando com auxílio de ventilação mecânica.





Nascido na capital mineira no dia 10 de janeiro de 1952, Salomão Borges Filho construiu sua trajetória ao lado de Milton Nascimento, Beto Guedes, Fernando Brant e do irmão, Márcio Borges, entre outros nomes do movimento musical conhecido como Clube da Esquina. Ele foi peça fundamental no movimento que revolucionou a música brasileira nos anos 1970, unindo sonoridades latino-americanas ao rock, ao jazz e à música folclórica.

Veja também