Filho de Marília Gabriela, Theodoro Cochrane ganha elogios de famosos após fotos de micro sunga

O tamanho diminuto das sungas de Theodoro Cochrane não corresponde ao número crescente de comentários em seus perfis digitais nas redes sociais.

Desde que postou, no último domingo (13), uma série de fotografias em que aparece com minúsculos trajes de banho, o ator de 46 anos — que é filho da apresentadora e jornalista Marília Gabriela — não para de receber colocações positivas sobre o corpo e a "atitude ousada", como definiu um seguidor.

"Como se multiplicam?", questionou, em tom de brincadeira, a atriz Ana Beatriz Nogueira. "Corpão", enalteceu a também atriz Adriana Garambone.

Em legenda na publicação que revelou aos seguidores a ousada sessão de fotos, o ator escreveu: "A nudez continua… Ubatuba Fashion Week Fall 2026. Qual usaria? Tô adorando as micro sungas".

Diante da repercussão positiva, Theodoro respondeu as várias reações na rede social. Houve quem sugerisse que ele criasse um perfil numa plataforma de conteúdo adulto:

"Iria fazer sucesso", apostou o seguir. Ao que ele prontamente afirmou: "Verdade".

As pouquíssimas críticas também foram rebatidas. "Hmm, gosto duvidoso essas sunguinhas", opinou uma pessoa, na caixa de comentários do ator. Ele respondeu com risos: "Tá no seu direito", afirmou.

