CELEBRIDADES Filho de Milton Nascimento detalha rotina do cantor após diagnóstico de demência Augusto Nascimento conta que o dia a dia ao lado do pai tem sido uma ''batalha diária'' e que alimentação é a maior dificuldade no cotidiano

Filho de Milton Nascimento, o empresário Augusto Nascimento se manifestou publicamente após a repercussão da revelação do diagnóstico de demência do artista, de 82 anos. De acordo com ele, a rotina do cantor hoje é marcada por "diálogos silenciosos" e poucas visitas em casa.



No imóvel onde mora, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, Milton dispõe da ajuda de uma equipe de enfermeiros ao longo das 24 horas do dia devido aos sintomas da doença de caráter irreversível.

De acordo com reportagem publicada pela revista "piauí" na última quinta-feira (2), uma das maiores dificuldades provocadas pela Demência com Corpos de Lewy (DCL) — enfermidade neurodegenerativa progressiva, sem cura — tem sido a alimentação, no caso de Milton. Em junho deste ano, o artista precisou ser internado devido a um quadro de desidratação, já que tinha dificuldades para comer e ingerir líquidos.

"Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito, pois, de alguma forma, o meu melhor amigo está me deixando aos poucos", comoveu-se o filho do artista, em publicação nas redes sociais, na última quinta-feira (2).

Das últimas semanas pra cá, o cantor tem recebido poucas visitas. De acordo com o relato do filho à revista "piauí", muitos amigos do artista pararam de procurá-lo ou de telefonar, já que, além das dificuldades de comunicação, deixou de ser possível registrar uma foto para exibir nas redes sociais.



Entre as exceções está Márcio Borges, parceiro de vida e de Clube da Esquina, que esteve com Milton na primeira semana de setembro. O cantor, porém, não mantém conversas e demonstra estar distante da realidade ao seu redor — os diálogos são "silenciosos", como define Augusto ao citar o "olhar perdido" do pai.

Um dos gestos mais frequentes de Milton, ultimamente, é convidar o filho a se sentar ao seu lado no sofá do quarto. "Em alguns momentos, enquanto assisto televisão com ele, em meio ao silêncio, ele puxa e segura a minha mão. Também tem sido comum que ele só aceite fazer algumas refeições, quando eu estou ali o incentivando", conta Augusto.

Os sintomas da DCL incluem lapsos de memória, desorientação espacial, flutuações no estado de alerta, alucinações visuais, problemas de movimento e distúrbios do sono. A descoberta da doença aconteceu depois de Augusto notar uma mudança significativa no comportamento do pai, que passou a ficar "esquecido, com pouco apetite e o olhar muitas vezes fixo em um único ponto", além de "repetitivo, indo e voltando nas mesmas histórias em questão de minutos", como relatou à "piauí".

Num novo relato, na última quinta-feira (2), Augusto contou como tem sido o dia a dia ao lado do pai: "Nossos diálogos têm sido, em sua maioria, silenciosos ou um pouco confusos. Meu pai me chama e tenta falar comigo, mas nem sempre consegue se expressar.



As inúmeras ligações a cada vez que eu viajo para trabalhar, já não existem mais, nem mesmo a curiosidade por boas fofocas da vida, ou a espera ansiosa por cada vez que eu retorno para casa em que ele me aguardava com uma camiseta com a nossa foto, ou a curiosidade travessa de me perguntar se eu tinha batido em todo mundo nas voltas dos treinos de jiu-jítsu."

Parkinson

Ao longo do mês de maio, Milton e Augusto, de 32 anos, percorreram quatro mil quilômetros entre os estados de Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana, nos Estados Unidos. No retorno ao Brasil, pouco tempo depois, em julho, uma bateria de exames identificou que o artista sofria de demência por corpos de Lewy (DCL), a mesma doença com a qual o ator Robin Williams lidou, em 2014.

Em março deste ano, Augusto já havia revelado, em entrevista ao Jornal Nacional, que Milton Nascimento convive com Parkinson desde 2023.



"Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes", explicou Augusto à época. "Só que, em paralelo, ele está super feliz com a vida. Está super empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo", acrescentou ele, em referência ao desfile da escola de samba carioca, que o homenageou no carnaval deste ano.

