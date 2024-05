A- A+

FAMOSOS Filho de Monique Evans com o 'homem mais bonito do Brasil' leva vida discreta na Espanha Armando Aguinaga vive com a filha e a mulher no país europeu, onde é dono de uma academia de jiu-jitsu

Armando Aguinaga prefere uma vida mais discreta. O perfil do filho de Monique Evans e Pedrinho Aguinaga, que atualmente tem 45 anos, é muito diferente do assumido pelos pais e pela irmã, Bárbara Evans. Hoje vivendo em Barcelona, na Espanha, ele não conseguiu comparecer ao casamento da mãe com a DJ Cacá Werneck, realizado na última quinta-feira (16).

Por sempre ter sido loiro e pelo grande apego que tinha com a mãe, Armando até ganhou um apelido, concedido pela própria Monique: “Eu chamo de pinto, porque era loirinho e vivia debaixo das minhas asas”, disse ela, acrescentando ainda que é uma “mãe babona”.

Em junho, aliás, Armando deve receber a visita de Monique, que partirá com a agora esposa, Cacá, para Barcelona, onde irão celebrar o matrimônio em família. Armando, a esposa Lucia D’Ávila e a filha Valentina vivem no país europeu e não conseguiram vir ao Brasil por questões burocráticas relacionadas à oficialização da cidade espanhola. "Meus dois filhos iam me levar para o altar, mas ele vai estar jurando a bandeira na Espanha nesse dia", disse Monique, na semana anterior ao casório.

Lucia, inclusive, tem pressa para reencontrar Monique e Cacá. Em uma publicação da ex-apresentadora do ShopTime, na qual ela compartilhou uma foto do filho, escreveu: “É tão gato que ‘bugo’ o feed. Contando os minutos para estarmos todos juntos”.

A mudança para a Espanha ocorreu em agosto de 2020. Em dezembro de 2022, a família até recebeu a visita de Pedro, que foi eleito o homem mais bonito no Brasil na década de 1970 — e até hoje esbanja o título em seu perfil no Instagram.

No país europeu, Armando concede palestras — motivo que tem até orgulhado a sua mãe — e, recentemente, inaugurou uma academia de jiu-jitsu.

"Muitos não sabem, mas também sou mãe do Armando. Ele foge dos holofotes, odeia chamar a atenção. Ele é exemplo de marido, pai, filho, um exemplo de homem. Tenho muito orgulho de ser sua mãe", disse Monique em uma publicação no Instagram.

União de Monique Evans e Cacá Werneck

A modelo e apresentadora Monique Evans e a DJ Cacá Werneck estão juntas há dez anos. As duas se conheceram num dos momentos mais difíceis na vida de Monique, quando ela estava numa clínica tratando a Síndrome de Borderline.

— Conheci pelo Facebook e ela foi me visitar na clínica. Mandou cinco dúzias de rosas para lá. Eu não podia nem colocar num vaso, porque não podia ter vidro. Tive que pôr as flores no lixo. Quando saí da clínica, a Cacá disse: "Posso te fazer mais feliz que qualquer homem" — contou Monique, em entrevista ao GLOBO, quando revelou que sofria da síndrome desde a adolescência, mas que só teve o diagnóstico em 2013, quando foi internada numa clínica psiquiátrica.

O relacionamento com Cacá Werneck foi fundamental para que a apresentadora seguisse adiante depois da internação. A DJ foi a primeira mulher com quem ela se relacionou.

— Nunca tinha ficado com mulher na minha vida. Eu estava há quatro anos sem beijar na boca, sem transar. Expliquei que nunca tinha dado nem beijo numa mulher e que ela ia ter que ter paciência. Demorei séculos para dar o primeiro beijo. Na primeira transa, tudo que ela fazia eu copiava, porque eu não sabia o que mulher fazia com mulher. Me apaixonei pela Cacá, pela alma dela, pelo cuidado que tem comigo — contou.

