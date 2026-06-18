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Celebridades Filho de Negrini e Benício descreve reação da mãe sobre carreira de ator: "muito dura" No podcast "Nepograma", Antônio Negrini Benício compartilhou como é a convivência com pais e brincou com as diferenças geracionais

Em entrevista ao podcast Nepograma, de Luisa Perisse (filha da humorista Heloísa Perisse), Antônio Negrini Benício, filho dos atores Murilo Benício e Alessandra Negrini, contou sobre sua relação com os pais e como foi a reação deles ao dizer que seguiria a carreira de ator. O outro convidado do episódio foi João Assunção, ator e produtor, filho de Fábio Assunção.

Na conversa, Antônio contou como foi conviver em meio a grandes estrelas da televisão, câmeras e celebridades aparecendo em casa. Outra lembrança que ele compartilhou foi a reação dos pais ao descobrirem que ele decidiu ser ator, com direito a bronca de Alessandra em relação a um trabalho que foi oferecido a ele.

O jovem relatou que havia pensado em recusar uma oportunidade de trabalho e logo foi repreendido pela mãe. "Está maluco? O Brasil inteiro querendo fazer e você vai recusar? Que papo de mimado", descreveu.

"Minha mãe é uma pessoa muito dura", declarou ele. "Eu ainda não tinha me formado como ator e falei que não sabia se eu fazia. Ela falou: 'tá maluco, o Brasil inteiro querendo [a oportunidade]. Que papo de mimado'. Ela soltou essa e eu pensei, beleza, vou fazer”, lembrou.

Contudo, Antônio disse que não foi desaconselhado pelos pais sobre sua escolha de carreira. “"Eles não odiaram, mas também não escorreu uma lágrima de felicidade", brincou.

O jovem ator de 29 anos compartilhou, ainda, observações que tem feito sobre o comportamento dos pais e os conflitos geracionais. "Os meus dois pais deram para usar o Instagram agora. Minha mãe virou uma celebridade, virou meme. E meu pai virou um tio. Me manda meme o dia inteiro, mas demora para responder uma mensagem. Ele é aquela pessoa que eu abro o perfil e fico só vendo [tudo o que ele postou]", disse.



"Ele manda áudios que eu coloco na velocidade 2x e ainda fica devagar", comentou, também ‘reclamando’ que a mãe costuma ligar para conversar sobre assuntos aleatórios. "Ela liga muito e para falar nada. De vez em quanto, eu não atendo. Eu não vou atender porque eu vou ficar meia hora com ela", disse.



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