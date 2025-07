A- A+

LUTO Filho de Preta Gil faz homenagem à mãe e revela o que ouviu do avô Francisco é único filho da cantora e empresária, fruto de relacionamento com Otávio Muller

Francisco Gil, único filho de Preta Gil, homenageou a mãe, com uma mensagem carinhosa nas redes sociais. Ele é fruto do relacionamento da cantora e empresária com o ator Otávio Muller e pai de Sol de Maria, neta que estava sempre com Preta.

Preta Gil morreu neste domingo, aos 50 anos, em consequência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. A data do velório ainda não foi anunciada porque a família Gil cuida agora dos trâmites para a repatriação do corpo de Preta ao Brasil. Ela estava nos Estados Unidos, onde foi buscar tratamento para a doença.





Em sua mensagem, Francisco, que esteve perto da mãe durante todo o tratamento, afirma que o motor da vida de Preta foi amar. "Você foi implacável amando", diz ele. Francisco diz também que a mãe o ensinou que o amor não se limita e que ela será sempre amada: "Que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você."

O filho de Preta afirma em seu texto que sentiu medo mas encarou a doença com a mãe. E revela o que Gilberto Gil disse após a morte da filha: "Como disse seu pai pra mim depois de você partir: 'Que agora venham os 50 bilhões de anos…'".

