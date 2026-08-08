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PRETA GIL Filho de Preta Gil faz viagem combinada com a mãe antes de sua morte: 'Você tava lá me esperando' Fran Gil compartilhou imagens de percurso na Índia no dia do aniversário de 52 anos da mãe

Preta Gil, que completaria 52 anos neste sábado (8), recebeu homenagens da família e de amigos. Único filho da artista, Fran Gil contou neste sábado (8) que fez a viagem que tinha combinado de fazer com a mãe antes da morte dela, em 20 de julho de 2025, nos Estados Unidos. Ele é fruto do relacionamento de Preta com o ator Otávio Müller.

"Mãe, fiz a viagem que a gente combinou de fazer juntos quando o caos passasse. Não sei se o caos já passou, mas eu fiz a nossa viagem. Te encontrei por lá das formas mais sensíveis, engraçadas e bonitas", relatou o cantor em um post no Instagram, emocionando fãs.





A viagem de um mês pela Índia era um sonho artista para celebrar a cura:

"Um mês pela índia descobrindo o que me aguardava por lá… e você tava por lá me esperando. Claro, gui com meus amigos, do jeito que você teria feito, levamos uma câmera de película, subimos montanhas e vivemos muita coisa bonita. Fizemos um filme pro meu segundo disco solo. O último que você escutou. As últimas músicas minhas que você ouviu quando ainda tava por aqui. levei essas músicas pro mundo comigo, antes de deixar elas irem pro mundo sozinhas".

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