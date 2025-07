A- A+

luto Filho de Preta Gil, Francisco Gil se emociona diante do corpo da mãe em velório no Theatro Municipal Cerimônia ocorre das 9h às 13h, com entrada aberta ao público; artista morreu aos 50 anos, em Nova York, onde tratava câncer de intestino

Francisco Gil se emocionou ao prestar uma homenagem à mãe, Preta Gil, no velório da cantora, nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O filho da artista se mostrou muito tocado ao lado do corpo da mãe. Ele presta homenagens à artista no local, ao lado de familiares.

A cerimônia — que ocorre das 9h às 13h, com entrada aberta ao público — é marcada por manifestações de solidariedade à família da artista, que morreu aos 50 anos, no último domingo (20), em decorrência de complicações derivadas de um câncer de intestino, também chamado de câncer de cólon ou câncer colorretal. A Cinelândia, em frente ao Theatro, está lotada de fãs que foram acompanhar a despedida.

Fãs com cartazes foram os primeiros a entrar no velório, quando os portões se abriram às 9h30. Sobre muitas coroas de flores enviadas por admiradores, um telão mostra imagens de Preta.

Filha de Gilberto Gil e de Sandra Gadelha, Preta Gil deixa um filho, o cantor e compositor Francisco Gil, de 30 anos, integrante da banda Gilsons. O músico recebe o apoio dos seis irmãos da artista — Bela Gil, José Gil, Bem Gil, Nara Gil, Marília Gil e Maria Gil.

Tratamento nos EUA

Preta Gil morreu no último domingo (20), aos 50 anos, em consequência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. Ela estava nos Estados Unidos, onde se submetia a um tratamento experimental de ponta em Nova York.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Francisco Gil — que esteve perto da mãe durante todo o tratamento — afirma que o motor da vida de Preta foi amar. "Você foi implacável amando", diz ele. Francisco ressalta também que a mãe o ensinou que o amor não se limita e que ela será sempre amada: "Que privilégio ter vindo pra esse mundo de dentro de você."

