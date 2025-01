A- A+

famosos Filho de Preta Gil mostra cantora andando pelos corredores de hospital Em dezembro do ano passado, a cantora passou por uma cirurgia de mais de 20 horas para retirada de tumores do abdômen

Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil postou, em suas redes sociais, uma foto com a mãe andando pelos corredores do hospital em que está internada, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Na foto, ela aparece apoiada em profissionais do hospital. Preta descobriu um câncer no intestino no começo de 2023.

Em dezembro do ano passado, a cantora passou por uma cirurgia de mais de 20 horas para retirada de tumores do abdômen. Ela chegou a parar na UTI, mas saiu da ala após algumas semanas e segue internada desde então.

Ontem, 10, a cantora disse que está lutando muito para ficar bem, mas que o pós-operatório é complicado. "Estou aqui no hospital, me recuperando da cirurgia, que foi muito extensa, muito importante e que tem um pós-operatório muito difícil e eu estou aqui vivendo um dia de cada vez, lutando, dando meu máximo para ficar bem", desabafou.

"[Estou] doida para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada de recuperação pela frente, muita reabilitação e vai dar tudo certo, estou aqui firme e forte. Em breve estarei em casa, se Deus quiser", completou.

A cantora já passou por sessões de radioterapia e uma histerectomia total, procedimento que consiste na remoção do útero.



