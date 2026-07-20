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SAUDAES Filho de Preta revela o que ouviu de Gilberto Gil após partida da mãe Após um ano da morte de Preta Gil, a TV Globo e o Globoplay preparam o "Quanto mais Preta, melhor", uma super-homenagem, com filme documental e série

Na homenagem que Francisco Gil, único filho de Preta Gil, fez para a mãe após a sua morte em julho do ano passado, o também cantor revelou o que seu avô e pai de Preta, Gilberto Gil, falou após a partida da filha:

"Como disse seu pai para mim depois de você partir: 'que agora venham os 50 bilhões de anos…'", escreveu o integrante da banda Gilsons no Instagram.

À época, na publicação, Francisco, que esteve perto da mãe durante todo o tratamento, afirma que o motor da vida de Preta foi amar. "Você foi implacável amando", diz ele. O cantor diz também que a mãe o ensinou que o amor não se limita e que ela será sempre amada: "Que privilégio ter vindo para esse mundo de dentro de você."





Preta Gil morreu em 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em consequência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. Ela estava nos Estados Unidos, onde foi buscar tratamento para a doença.

Nesta segunda-feira (20), um ano depois da morte da artista, a TV Globo e o Globoplay preparam o "Quanto mais Preta, melhor", uma super-homenagem, com filme documental e série, que celebram a coragem, a liberdade e a generosidade dela com depoimentos exclusivos e imagens inéditas de sua intimidade.

No mesmo dia, na "Tela quente", depois de "Quem ama cuida", entra no ar "Preta — Eu não ando só", um filme de pouco mais de uma hora e meia focado na trajetória dela de tratamento contra um câncer de intestino.

Desde que recebeu o diagnóstico, em 2023, a cantora e empresária resolveu documentar, com câmera portátil e celular, todas as etapas do tratamento e os momentos mais íntimos de seu dia a dia.

Além das imagens inéditas, o filme, com direção de Sandra Kogut e direção artística de Monica Almeida, traz depoimentos de amigos como Carolina Dieckmann, Ivete Sangalo, Angélica, Regina Casé, Ju de Paula, Gominho, Ana Carolina e outros, além de familiares como o filho, Francisco Gil, a neta, Sol de Maria, e o pai, Gilberto Gil.

Quem é Francisco Gil, único filho de Preta

Francisco Gil, de 30 anos, é o único herdeiro da apresentadora e esteve junto da mãe até os últimos dias de vida dela. Músico, como boa parte do clã Gil, Francisco ficou ao lado de Preta durante todo o tratamento, dividindo o tempo entre a carreira artística e os cuidados com a família e a namorada. Ele é pai de Sol Maria, de 9 anos, e mantém um relacionamento com a ex-BBB Alane Dias, de 26 anos.

Fruto da relação de Preta com o ator Otávio Muller, de 59 anos, Francisco é um dos integrantes do trio Os Gilsons, composto por ele, José Gil (seu tio) e João Gil (seu primo), todos descendentes do cantor Gilberto Gil.

O nome do grupo, que vem se destacado com um dos expoentes da nova geração da MPB, é uma homenagem à família e à sonoridade herdada do avô, uma vez que une o sobrenome "Gil" à palavra inglesa "sons", que significa 'filhos" em português.

Donos de números cada vez mais robustos nas plataformas de streaming, os três transitam entre pop, MPB e ritmos afro-baianos, com um suingue aliado a beats e levadas modernas. Seu hit de estreia "Várias queixas" (originalmente do Olodum), lançado em 2019, já foi ouvido quase 70 milhões de vezes no Spotify.



O portfólio do grupo inclui ainda faixas do álbum mais recente "Para gente acordar", como "Proposta" e "Vem de lá", além das parcerias "Índia", com Júlia Mestre; "Devagarinho", com Mariana Volker; "Besteira", com o duo Yoún; e “Algum ritmo”, com a banda Jovem Dionísio.

No último Rock in Rio, em setembro de 2024, Preta Gil foi prestigiar o filho. A banda Gilsons dividiu palco com Ferrugem, em show no Sunset. Na época, já em meio ao tratamento, ela brincou nas redes sociais sobre a ida ao festival.

No perfil do Instagram, ela mostrou o processo de maquiagem e um post brincando com os fãs: "Onde será que eu estou indo?" Em seguida, publicou um vídeo passando pelos bastidores do festival em um carrinho de golfe e falando "sim, senhores, eu vim para o Rock in Rio". A amiga Jude Paulla também mostrou a chegada de Preta em um elevador e utilizando o equipamento de proteção.

Susto com a doença da mãe

Francisco, que emagreceu 35kg, contou que iniciou um novo estilo de vida após ver a mãe cuidando de sua saúde.

"Ele é um sucesso. Ele está mega forte. Ele é fitness agora. Olhou a mãe como exemplo e resolveu se cuidar. Faz boxe, yoga, treina, se alimenta melhor. Está muito nessa vibe de se cuidar. O susto que eu dei fez ele querer se cuidar", disse a filha de Gilberto Gil em entrevista à revista Quem este ano.

“Não lembro ao certo o momento específico, mas ele teve um insight de se alimentar melhor, fazer exercício físico, que é algo muito importante. Ele é muito jovem, tem 29 anos, acho que é um grande bem que ele está fazendo a si próprio”, contou ela.

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