Filho de Priscilla Presley exalta Brasil: 'Meu pai tinha vergonha. Eu amo ser brasileiro'

Navarone Garibaldi, filho brasileiro de Priscilla Presley, continua sua visita ao Brasil e aproveita o tempo livre para interagir com os seguidores e falar sobre a relação com o país. Na manhã desta quinta-feira, ele abriu uma live no Instagram e aproveitou para falar, em português, sobre suas preferências na culinária nacional.

"Claro que gosto de brigadeiro. A primeira vez que comi não gostei, achei muito doce", disse o músico, que está na casa de parentes em Curitiba, mas pretende ir ao Rio em maio. Da caipirinha, ele disse não ser tão fã. "Prefiro caipisrosca, com vodca do que cachaça. Acho melhor".

O jovem teve seus esforços para falar português - língua que ele vem aprendendo há um ano e meio - elogiados por um seguidor. "Eu sei que não falo 100% correto, mas você entendeu o que estou tentando dizer", respondeu ele, que afirmou ter vontade de ficar "aqui para sempre".

Navarone também falou sobre o pai, o produtor brasileiro Marco Antonio Garcia, mais conhecido como Marco Garibaldi. Durante muito tempo, Garcia escondeu suas raízes e, por isso, Navarone disse que não ter vontade de falar com o pai.

"Meu pai não falou do Brasil, ele disse ser italiano. Ele falou do Brasil seis anos atrás. Eu não conhecia minha família daqui", disse. "Ele tinha vergonha, não sei por que. Eu amo ser brasileiro."

Quem é Navarone

Navarone Garibaldi é vocalista da banda de rock Them Guns e filho de Priscilla Presley com o produtor brasileiro Marco Antonio Garcia, mais conhecido como Marco Garibaldi. O músico de 36 anos é meio-irmão de Lisa Marie Presley, única filha de Elvis, que morreu em janeiro deste ano após sofrer duas paradas cardíacas.

A nacionalidade brasileira chegou a ser uma surpresa até para ele mesmo. Numa entrevista à revista "People", Navarone revelou que chegou a acreditar que vinha de uma família rica italiana — o pai dele, ao mudar para os EUA, mudou o sobrenome de Garcia para Garibaldi.

Em 2017, já adulto, recebeu a mensagem de um adolescente que dizia ser seu primo. Sua família brasileira sempre soube da existência do cantor, mas não sabiam como entrar em contato. Duas semanas após descobrir suas origens, o americano fez uma visita para o Brasil para conhecer seus parentes.

Apesar de manter contato com a família brasileira, o filho de Priscilla não foi tão bem acolhido pelo pai, que ao ser perguntado sobre a verdade de seu passado respondeu "Perca meu número". Essa teria sido a última vez que os dois tiveram contato.

