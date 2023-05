A- A+

Navarone Garibaldi Filho de Priscilla Presley faz live com fãs no Brasil e confirma planos de se mudar para o país Navarone Garibaldi tinha 7 anos quando a meia-irmã Lisa Marie casou com Michael Jackson e diz que foi convidado para o rancho do Rei do Pop quando criança: 'Não me deixaram ir'

De passagem pelo Brasil, filho brasileiro de Priscilla Presley, fez mais uma live em seu Instagram na manhã deste sábado e interagiu com seguidores. No quarto onde está hospedado, em Curitiba, ele botou para os fãs ouvirem músicas da banda inglesa The 1975, como "She's American" e "Somebody else".

Priscilla Presley foi casada com Elvis Presley e teve uma filha com ele, Lisa Marie Presley, portanto meia-irmã de Navarone. Lisa Marie, que morreu aos 54 anos, em janeiro deste ano, ao infartar, ficou casada com Michael Jackson entre 1994 e 1996. Sua mãe esteve em Curitiba este mês, para visitar a família do pai de seu filho com ele.

Navarone Garibaldi: Filho brasileiro de Priscilla Presley achava que era italiano e não tem relações com o pai; entenda

Na live, Navarone, que é vocalista da banda Them Guns, confirmou que quer mesmo se dividir entre Nova York e o Brasil: "Quero me mudar em breve, espero voltar mais uma vez (para visitar) antes", disse ele na live.

O músico mostrou aos fãs sua tatuagem no pescoço, interagiu em português e brincou sobre um fio de barba branco que encontrou: "É meu primeiro fio de barba branco. Não, estou brincando".

O músico tem contado em suas lives sua inusitada história por parte de pai: ele descobriu há seis anos, por uma mensagem enviada por seu primo, que é metade brasileiro (o pai, produtor musical Marco Antonio Garcia, dizia que a família era italiana e que ele foi pro Brasil criança). E, há apenas dois meses, soube que tem mais seis irmãos e irmãs por parte de pai no país.

Na época, do casamento da meia-irmã, o cantor brasileiro tinha apenas sete anos e conta que sua mãe não gostava que ele estivesse muito próximo de Michael. Com ele, esteve uma ou duas vezes.

— Quando eles eram casados ele não aparecia muito. Minha mãe não ficava muito confortável comigo perto dele. Fui convidado para ir a Neverland, mas não me deixaram ir — diz Navarone.

Na última quarta-feira (26), Navarone já tinha comentado sobre Michael Jackson em uma live com seguidores. Durante a transmissão ao vivo, perguntaram o que ele achava de seu ex-cunhado. "Não gosto do Michael Jackson. Ele era pedófilo".

