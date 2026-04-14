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FAMOSOS Filho de rapper T.I. é preso fantasiado durante abordagem policial nos EUA King Harris vestia macacão do personagem Pokémon ao ser detido por posse de droga e infrações de trânsito na Geórgia

O rapper King Harris, filho do também rapper T.I., foi preso na madrugada deste domingo durante uma abordagem policial no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, após ser flagrado com substância ilegal dentro do carro.

Segundo autoridades locais, Harris foi parado por excesso de velocidade em Gwinnett County. Durante a abordagem, policiais encontraram um vape contendo THC, substância derivada da maconha, além de relatarem a presença de uma arma no veículo.

O jovem de 21 anos foi autuado por posse de substância controlada (crime considerado grave), obstrução de agentes da lei e infrações de trânsito, como não uso do cinto de segurança e excesso de velocidade, reportou o site TMZ.

Um detalhe inusitado chamou atenção: Harris usava um macacão do personagem Pikachu, da franquia Pokémon, no momento da prisão, roupa que aparece inclusive na foto de registro policial.

Ao site, a polícia afirmou que o rapper se recusou inicialmente a cumprir ordens dos agentes durante a abordagem, o que levou à acusação adicional de obstrução. Após ser levado à delegacia, Harris foi liberado poucas horas depois mediante pagamento de fiança. O próprio artista publicou mensagens ironizando a situação, fazendo referência ao universo Pokémon.

"Essa noite, eles não pegam esse Pikachu", publicou o artista nos stories do Instagram.

Ele também compartilhou uma foto fazendo um gesto obceno, dizendo "f**** a Polícia", e insinuando que teria relações sexuais com a esposa do agente.

Esta não é a primeira passagem de Harris pela polícia. Ele já havia sido detido anteriormente por infrações relacionadas a trânsito e drogas, incluindo um caso em 2022 e outro em 2024 por não comparecer à Justiça.

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