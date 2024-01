Filho de Renato Russo notifica TikTok e alega que posts bolsonaristas "violam essência" de canção

A- A+

Filho do cantor Renato Russo, o produtor cultural Giuliano Manfredini notificou extraoficialmente a empresa chinesa ByteDance, proprietária do TikTok, depois que a música “Que é pais é este” passou a ser utilizada como trilha sonora de publicações compartilhadas por grupos bolsonaristas na rede social. Num dos posts em questão, a canção é reproduzida enquanto a imagem de Flávio Dino, novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), aparece junto à seguinte frase: “Comunista no STF”.

Em documento enviado à plataforma, Giuliano afirma que as publicações “violam a essência” da obra do artista, já que possuem “caráter político e ideológico alheios” às ideias que ele sempre defendeu e “ativamente combatidos” por seu pai. O produtor pede a retirada de tais conteúdos, além do fornecimento de todos os dados cadastrais de quem propagou a letra desse jeito.

— Este é um movimento com um objetivo muito claro: basicamente, evitar que a utilização da música se atrele, de alguma maneira, às manifestações do bolsonarismo e coisas do tipo — diz ao Globo o advogado Henrique Ventureli, que atua junto ao advogado Leonardo Furtado, ambos do escritório Furtado de Oliveira, na representação do filho do artista. — No entendimento de Giuliano, isso fere a história da canção “Que país é este” e as razões pelas quais ela foi composta. A notificação extraoficial é uma maneira de defender, na visão dele, o patrimônio do próprio pai. A mensagem que ela quer passar, acima de tudo, é que novas publicações com essa reiteração de conduta serão também questionadas sempre, em defesa do patrimônio e da memória do pai.

O outro lado

Na última sexta-feira (12), a empresa responsável pelo TikTok respondeu Giuliano e solicitou, por meio de contranotificação, mais detalhes sobre os posts citados, com os referidos links. O material já foi enviado para a empresa. A expectativa dos representantes jurídicos de Giuliano é que o caso seja atendido (e resolvido) esta semana — e que a judicialização do tema seja evitada. Procurada pelo Globo, a plataforma não se manifestou até o fechamento desta edição.

— Se o TikTok não atender, o caminho que devemos seguir é entrar com uma ação pedindo judicialmente o que a gente já solicitou. Mas agora a gente quer evitar ir para a Justiça — reforça o advogado.

Escrita em 1978, durante a ditadura militar, “Que país é este” foi lançada pela banda Legião Urbana apenas em 1987, no álbum de mesmo nome. À época, a letra conquistou o marco de música mais tocada em rádios brasileiras — e, desde então, se consagrou como um fenômeno atemporal.

