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Famosos Filho de Rihanna e A$AP Rocky, Riot Rose estrela editorial de moda aos 3 anos Imagens mostram Riot vestindo peças de marcas como Chanel, Louis Vuitton e Prada

Aos três anos, Riot Rose Mayers, filho de Rihanna e A$AP Rocky, estreou em um editorial de moda com direito a capa de revista e produções assinadas por grifes internacionais. O menino é um dos destaques da edição de novembro da publicação britânica Arena Homme+, na qual aparece sozinho em diferentes ensaios.

As imagens mostram Riot vestindo peças de marcas como Chanel, Louis Vuitton e Prada. Entre os destaques está uma jaqueta de tweed da Chanel avaliada em 12,4 mil dólares, aproximadamente R$ 70 mil. A peça foi apresentada pela grife em um desfile realizado em abril deste ano.

Em outro registro, o menino aparece usando um colar de diamantes e rubis da joalheria Chopard. O ensaio foi dirigido por Jahleel Weaver, estilista que trabalha com Rihanna. Há ainda uma produção com sobretudo risca de giz, broches e boina, além de um look completo da Louis Vuitton.

A cantora também aparece em um dos registros da publicação ao lado de Riot. Na fotografia, os dois usam o mesmo colar da Chopard. Rihanna veste ainda o macacão vermelho da Loewe que marcou sua apresentação no intervalo do Super Bowl de 2023, quando estava grávida de Riot.

Nas redes sociais, a artista compartilhou imagens do editorial e brincou com a estreia do filho no universo da moda. "Rei Riot. Do Super Bowl a supermodelo… meu útero arrasou", escreveu na legenda.

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