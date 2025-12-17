A- A+

Filho de Rob Reiner é indiciado pelo assassinato dos pais e pode ser condenado à prisão perpétua Promotoria de Los Angeles aponta uso de faca como agravante e classifica crime como 'assassinato múltiplo'

O filho do cineasta norte-americano Rob Reiner foi indiciado por duas acusações de homicídio em primeiro grau — o equivalente ao crime de homicídio qualificado, no Brasil — pela morte dos pais, comunicou nesta terça-feira o promotor de Los Angeles, Nathan Hochman.

Nick Reiner, de 32 anos, que tem histórico de dependência química desde a adolescência, foi preso na noite de domingo, horas após a descoberta dos corpos sem vida do diretor, de 78 anos, e de sua esposa, Michele Singer Reiner, de 70, em uma luxuosa residência da família.

Segundo Hochman, o filho mais novo do casal pode enfrentar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou até a pena de morte, caso seja considerado culpado. O promotor afirmou, em comunicado, que a denúncia foi formalizada nesta terça-feira.

O fato de se tratar de um assassinato “múltiplo” é considerado uma circunstância agravante pela promotoria.





“Ele também é acusado especificamente de ter utilizado pessoalmente uma arma perigosa e mortal, concretamente uma faca. Essas acusações podem acarretar uma pena máxima de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou a pena de morte”, declarou Hochman.

Nick Reiner permanece detido sem direito a fiança e aguarda autorização médica para sua primeira apresentação perante o tribunal, informou seu advogado, Alan Jackson. Não foi esclarecido o motivo pelo qual ele foi considerado incapaz de comparecer à audiência nesta terça-feira.

Meios de comunicação norte-americanos relataram que Romy Reiner, a segunda filha do casal, encontrou os pais mortos na tarde de domingo e acionou a polícia.

Há versões divergentes sobre as circunstâncias do crime. Alguns relatos indicam que o casal teria sido esfaqueado, enquanto o site de entretenimento TMZ afirmou que as vítimas teriam sido degoladas. O portal acrescentou que Rob e Michele Reiner estiveram com o filho Nick em uma festa de Natal do comediante Conan O’Brien, onde testemunhas teriam presenciado uma discussão acalorada entre pai e filho.

Tratamentos

O TMZ informou ainda que o suspeito se hospedou na madrugada de domingo em um hotel de Santa Mônica, onde funcionários da limpeza teriam encontrado sangue no banheiro e na cama.

O casal tinha três filhos. Rob Reiner é também pai de uma filha adotiva, fruto de um relacionamento anterior. O advogado Alan Jackson afirmou que não comentaria quem o contratou para a defesa.

Nick Reiner, que vivia de forma intermitente com os pais, falava publicamente sobre sua luta contra a dependência química, iniciada aos 15 anos. Em um podcast, afirmou ter passado por 18 tratamentos de desintoxicação durante a adolescência.

Inspirado em sua própria trajetória, ele coescreveu o filme Being Charlie (2015), dirigido por Rob Reiner, que retrata a recuperação de um jovem, filho de celebridades, devastado pelo uso de drogas.

Comoção

Filho do lendário comediante Carl Reiner, Rob Reiner ganhou projeção como ator na série de TV dos anos 1970 All in the Family, antes de se consolidar como diretor. Ao longo da carreira, comandou 23 filmes, entre eles a comédia romântica Quando Harry Conheceu Sally (1989), estrelada por Billy Crystal e Meg Ryan. Na produção, sua mãe, Estelle Reiner, protagonizou a célebre frase “Quero o mesmo que ela”, dita após a icônica cena do falso orgasmo em um restaurante nova-iorquino.

A morte do cineasta, conhecido também por seu ativismo em causas progressistas, repercutiu no meio político. O ex-presidente Barack Obama afirmou, na rede social X, que Reiner ofereceu ao público “algumas das histórias mais tocantes que já vimos na tela” e que, acima de tudo, demonstrava “uma profunda crença na bondade das pessoas”.

Em sentido oposto, o presidente Donald Trump, alvo frequente de críticas de Reiner, atacou o cineasta na segunda-feira. Trump chegou a afirmar que o casal teria morrido em decorrência do ódio provocado pela “obsessão furiosa” do diretor contra ele. As declarações causaram espanto, inclusive entre integrantes do próprio partido do presidente.

