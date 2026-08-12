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CELEBRIDADES Filho de Rob Reiner é indiciado por matar os pais a facadas em Los Angeles Nick Reiner, de 32 anos, é acusado de matar o ator e diretor Rob Reiner e a fotógrafa Michele Singer Reiner; promotoria alega que crimes foram cometidos após o filho esperar pelas vítimas

Nick Reiner, de 32 anos, foi indiciado por matar os próprios pais, o ator e diretor Rob Reiner, de 78 anos, e a fotógrafa e produtora Michele Singer Reiner, de 70. O grande júri de Los Angeles acusa o filho do casal de dois homicídios e afirma que os crimes foram cometidos enquanto ele aguardava pelas vítimas, em dezembro de 2025.

O indiciamento foi apresentado em 20 de julho e divulgado nesta quarta-feira. Além da acusação de dois homicídios, Nick Reiner responde por circunstâncias especiais relacionadas a múltiplos assassinatos e à alegação de que os crimes foram cometidos "de tocaia". A promotoria também afirma que ele utilizou uma faca, descrita como uma arma perigosa e mortal.

Nick Reiner se declarou inocente das acusações nesta quarta-feira. Ele está preso sem direito a fiança e deverá comparecer a uma audiência em 15 de setembro, no Centro de Justiça Criminal Foltz, em Los Angeles.

— Foi uma profunda traição por parte de alguém que era amado e em quem confiavam as pessoas que ele é acusado de matar — afirmou o promotor do condado de Los Angeles, Nathan Hochman.

Morte dos Reiner

Rob Reiner e Michele Singer Reiner foram encontrados mortos em 14 de dezembro de 2025, na casa da família, no bairro de Brentwood, em Los Angeles. Segundo a acusação, os dois foram mortos a facadas. Nick, que vivia na propriedade dos pais na época, teria deixado o local e foi preso mais tarde naquele mesmo dia, no Exposition Park.





Na noite anterior aos assassinatos, Nick Reiner teria discutido com o pai durante uma festa de fim de ano. Fontes disseram à ABC News na época que ele foi visto agindo de maneira estranha durante o evento.

A inclusão da alegação de que Nick Reiner teria cometido os assassinatos enquanto esperava pelas vítimas fez com que uma audiência preliminar que estava prevista para as próximas semanas deixasse de ser necessária. O processo agora segue em direção ao julgamento.

Se for condenado, Nick Reiner poderá ser sentenciado à pena de morte ou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A promotoria ainda não decidiu se irá pedir a pena de morte.

Rob Reiner, morto aos 78 anos, teve uma longa carreira em Hollywood como ator, diretor e produtor. Ele dirigiu filmes como Conta Comigo (1986), Harry e Sally — Feitos um para o Outro (1989) e Questão de Honra (1992). Também ficou conhecido por interpretar Michael "Meathead" Stivic na série All in the Family.

Quem é Nick Reiner

Nick Reiner é filho de Rob Reiner e Michele Singer Reiner. Ele tem 32 anos e, segundo as autoridades, morava na propriedade dos pais em Brentwood quando os assassinatos ocorreram.

O caso ganhou repercussão após a morte do casal e a prisão de Nick Reiner. Com o novo indiciamento, ele passa a responder formalmente pelas acusações apresentadas pelo grande júri, que incluem dois homicídios e a circunstância especial de que os crimes teriam sido cometidos de tocaia.

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