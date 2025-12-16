A- A+

ESTADOS UNIDOS Filho de Rob Reiner será acusado de homicídio qualificado por morte dos pais Se condenado em todas as acusações, o Nick Reiner pode pegar prisão perpétua sem condicional ou pena de morte

A Promotoria do Condado de Los Angeles anunciou nesta terça-feira, 16, que Nick Reiner será formalmente acusado de matar os pais, o diretor Rob Reiner e a fotógrafa Michele Singer Reiner.



Nick é acusado de dois crimes de homicídio qualificado. As acusações incluem uma alegação especial de que o crime foi cometido com o uso de uma "arma perigosa e mortal", uma faca, informou o promotor Nathan Hochman em entrevista coletiva.





Após a tragédia envolvendo a família Reiner, Nick foi detido e não resistiu à prisão, segundo o subchefe de polícia Alan Hamilton.

Ele foi encontrado em um local público, perto do campus da Universidade do Sul da Califórnia. Se condenado em todas as acusações, o rapaz pode pegar prisão perpétua sem condicional ou pena de morte.



O que aconteceu

O diretor Rob Reiner, responsável por clássicos do cinema como Conta Comigo, foi encontrado morto em sua residência, ao lado de sua esposa, Michele Singer Reiner, de 68 anos. Na tarde do último domingo, 14, os corpos foram localizados na casa do casal, em Brentwood, Los Angeles.



Nick já teve problemas de abuso de drogas que começaram na adolescência, com internações diversas até os 19 anos. Ele atuou como escritor do filme Being Charlie (2015), baseado em sua própria luta contra o vício.

