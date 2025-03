Filho de Virginia Fonseca, José Leonardo recebe alta: "Mais uma batalha vencida"

A- A+

Filho de Virginia Fonseca, o pequeno José Leonardo recebeu alta. O menino é o caçula da influenciadora com o cantor Zé Felipe.

O bebê de 6 meses estava internado no Hospital Pediátrico Jutta Batista, no Rio de Janeiro, para um tratamento intensivo contra uma bronquiolite, doença respiratória que inflama os bronquíolos, no pulmão.

Em postagem nas redes sociais, Virginia confirmou que José Leonardo teve alta, celebrou a melhora de saúde dele e contou aos seguidores como foi difícil ver o filho internado.

"Foi a primeira vez desde que virei mãe que tive que passar por isso, quando cheguei no hospital eu só queria chorar, morrer, me via em um beco sem saída e sem saber o que fazer, preocupada, tensa, as coisas fugiram do meu controle e eu ainda não sei lidar com isso", escreveu ela.

A influenciadora disse que, no início, imaginava que o filho ficaria internado por dois dias, para receber antibiótico na veia.

Mas "o mundo caiu" quando soube que José Leonardo precisaria de tratamento intensivo para a doença.

Virginia aproveitou para agradecer médicos, enfermeiros e outros trabalhadores que auxiliaram na recuperação do menino, além dos fãs da família.

"Sentimento de mais uma batalha vencida, e que batalha….. A pior sensação do mundo é ver quem a gente ama ruim, e tudo que eu fiz por você esses dias meu filho, eu faria 1000x mais se precisasse. Eu te amo mais que tudo no mundo, saiba que eu estarei SEMPRE ao seu lado!!!", destacou ela.

No fim da tarde deste domingo (2), Virginia Fonseca compartilhou com seguidores uma série de novas imagens mostrando o filho no hospital.

Ela esclareceu que, apesar da necessidade de um tratamento intensivo, o estado de saúde da criança não era considerado grave.

A influenciadora digital afirmou que José Leonardo vinha demonstrando sinais de melhora.

"Mesmo com tudo, ele segue brincando e feliz. Ele é muito abençoado. Obrigada, Deus, pela vida do meu Josezinho", escreveu Virginia, por meio dos Stories no Instagram.

O que aconteceu com José Leonardo?

Bronquiolite é uma doença respiratória aguda que afeta principalmente crianças com menos de 2 anos.

Ela é caracterizada pela inflamação dos bronquíolos, ou seja, das pequenas vias aéreas nos pulmões, que ligam os brônquios aos alvéolos.

A condição pode levar à dificuldade de respirar, devido à possibilidade de bloqueio da saída de ar dos pulmões, causando um assobio (algo parecido com um chiado) durante a passagem do ar por essas vias mais estreitas.

Quanto menor for a criança, mais estreito é o bronquíolo — com isso, qualquer inchaço já leva a uma obstrução significativa.

