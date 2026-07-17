A- A+

Cinema Filho de Wagner Moura, Bem Moura, vai estrear no cinema em novo filme de Monique Gardenberg "Elizabeth Costello" será inspirado na personagem recorrente e alter ego criada pelo escritor sul-africano J.M. Coetzee

Seguindo os passos do pai, Wagner Moura, Bem Moura fará sua estreia nos cinemas, aos 20 anos. O jovem ator vai estrelar, ao lado de Marieta Severo e Humberto Carrão, o filme "Elizabeth Costello", da diretora Monique Gardenberg. O longa é inspirado no alter ego criada pelo escritor sul-africano J.M. Coetzee.

Bem é filho do astro de "Agente Secreto" e da fotógrafa Sandra Delgado. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, no filme de Monique Gardenberg ele fará o neto da personagem principal, interpretada por Marieta Severo. As gravações da trama vão começar no fim de agosto e ocorrerão em São Paulo, Serra da Bocaina e Rio de Janeiro.

Veja também