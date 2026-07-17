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Cinema

Filho de Wagner Moura, Bem Moura, vai estrear no cinema em novo filme de Monique Gardenberg

"Elizabeth Costello" será inspirado na personagem recorrente e alter ego criada pelo escritor sul-africano J.M. Coetzee

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Wagner Moura e o filho, Bem Moura, durante gravações de 'Agente Secreto' (2025)Wagner Moura e o filho, Bem Moura, durante gravações de 'Agente Secreto' (2025) - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Seguindo os passos do pai, Wagner Moura, Bem Moura fará sua estreia nos cinemas, aos 20 anos. O jovem ator vai estrelar, ao lado de Marieta Severo e Humberto Carrão, o filme "Elizabeth Costello", da diretora Monique Gardenberg. O longa é inspirado no alter ego criada pelo escritor sul-africano J.M. Coetzee.

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Bem é filho do astro de "Agente Secreto" e da fotógrafa Sandra Delgado. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, no filme de Monique Gardenberg ele fará o neto da personagem principal, interpretada por Marieta Severo. As gravações da trama vão começar no fim de agosto e ocorrerão em São Paulo, Serra da Bocaina e Rio de Janeiro.

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