Filho de Wagner Moura rebate boatos sobre apoio a Donald Trump: 'Odeio com paixão'

O jovem Bem Moura, filho de 19 anos do ator Wagner Moura, usou suas redes sociais para rebater os boatos de que era um apoiador do presidente norte-americano Donald Trump. "Odeio Trump com uma paixão. Nunca publicamente falei nada, mal sou ativo no Instagram. Essa nova rede de especulação social é bizarra", escreveu o garoto no último sábado (24) em seu perfil no Instagram.

Nas últimas semanas, alguns internautas brasileiros passaram a questionar o posicionamento político do jovem. Em redes sociais como X, o antigo Twitter, usuários afirmaram que o filho de Moura era seguidor de Donald Trump e Charlie Kirk no Instagram. Atualmente, no entanto, Bem não segue nenhum dos dois perfis.

O jovem é filho mais velho de Wagner Moura com a jornalista Sandra Delgado. Além de Bem, o casal tem outros dois filhos - Salvador e José, de 15 e 13 anos, respectivamente. A família mora em Los Angeles, na Califórnia, há cerca de sete anos.

Moura, que é um crítico conhecido de Jair Bolsonaro e da extrema direita mundial, foi indicado ao Oscar na última quinta-feira (22). O artista é o primeiro brasileiro a concorrer na categoria de Melhor Ator na premiação norte-americana.

Nas últimas semanas, Moura tem participado de programas de entrevistas para divulgar o longa O Agente Secreto nos Estados Unidos. Em participação no programa d a atriz Drew Barrymore, o brasileiro falou sobre a importância da paternidade em sua vida. "Ser pai é o que mais me define na vida. Ser artista também, mas ser pai está acima de tudo", disse o ator no The Drew Barrymore Show.

Drew, que é mãe de duas meninas, perguntou ao ator sobre a "jornada kármica" de ter três filhos homens, adolescentes. "É uma aventura. Às vezes você comete erros, diz coisas que não deveria, toma decisões que não deveria. E o que tenho aprendido é que você deve perdoar a si mesmo", refletiu ele.



