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Artistas Filho de Wagner Moura vai fazer sua estreia no cinema Estudante de Cinema em Los Angeles, nos Estados Unidos, Bem já tinha contato com o audiovisual, mas atuando nos bastidores

A paixão pelo cinema parece fazer parte da família de Wagner Moura. Bem Moura, filho mais velho do ator com Sandra Delgado, está prestes a iniciar sua trajetória diante das câmeras. Aos 20 anos, o jovem fará sua estreia como ator no longa-metragem Elizabeth Costello e apareceu em registros dos bastidores da produção, nos quais chamou a atenção pela semelhança física com o pai.

Estudante de Cinema em Los Angeles, nos Estados Unidos, Bem já tinha contato com o audiovisual, mas atuando nos bastidores. A participação no filme é sua primeira experiência como ator. Na produção, dirigida por Monique Gardenberg, ele interpretará o neto da personagem de Marieta Severo. O elenco também conta com Humberto Carrão.

Inspirado no livro homônimo do escritor sul-africano J. M. Coetzee, o longa teve a participação de Bem definida após um processo de seleção. O jovem precisou fazer um teste para conquistar o personagem, mesmo sendo filho de um dos atores brasileiros mais conhecidos internacionalmente.

Wagner Moura comenta estreia do filho no cinema

Em participação no programa Conversa com Bial, da TV Globo, Wagner Moura falou sobre a chegada do primogênito ao cinema. O ator contou que Bem não precisou pedir sua autorização para aceitar o convite e brincou com a independência do filho.

"Ele não pede licença para nada, não tem isso de pedir licença", afirmou.

Wagner também demonstrou entusiasmo com a oportunidade de Bem trabalhar ao lado de artistas com quem tem uma relação próxima. Segundo o ator, a diretora Monique Gardenberg teve a iniciativa de incluir o jovem no projeto, que passou pelos testes e conquistou o papel.

"A Monique botou na cabeça que um dos personagens é o Bem. Fez um teste, ele passou e vai fazer um filme com a Marieta Severo e Humberto Carrão, que são grandes amigos meus. São basicamente três personagens. Acho que é um filme maravilhoso para ele começar", contou.

Outros filhos também se aproximam das artes

Bem não é o único dos três filhos de Wagner Moura e Sandra Delgado a demonstrar interesse por atividades artísticas. Salvador, de 16 anos, também participou de um trabalho ligado à carreira do pai.

O adolescente integrou um trecho audiovisual do espetáculo Julgamento - Depois do Inimigo do Povo, protagonizado pelo ator. Na ocasião, Wagner elogiou a participação do filho e falou sobre o orgulho de acompanhar sua experiência.

Além de Bem e Salvador, o casal também tem José, de 14 anos. A família se mudou para os Estados Unidos em 2017.

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