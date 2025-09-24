Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia após descobrir tumor no cérebro
Segundo comunicado, Yhudy recebeu alta hospitalar e está recebendo os cuidados necessário em casa
O filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, Yhudy, de 14 anos, passou por uma cirurgia de emergência em São Paulo, na última sexta-feira (19). O procedimento ocorreu após a descoberta de um tumor no cérebro do adolescente.
A informação foi revelada apenas nesta quarta-feira (24), através de um comunicado oficial divulgado pelos pais do garoto. De acordo com a nota, Yhudy foi submetido a exames após apresentar queixas de dores de cabeça nos últimos dias.
“Exames constataram um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). O resultado da biópsia está em andamento, mas até o momento, os indícios mostram que trata-se de um tumor benigno e que não haverá necessidade de tratamento complementar, como a quimioterapia”, afirma o comunicado.
O adolescente recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (22) e está recebendo os cuidados necessários em casa. No final da nota, as famílias de Safadão e Mileide Mihaile pediram privacidade neste momento tão delicado.