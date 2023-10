Filho de Zé Vaqueiro completa 3 meses e segue internado, em meio à polêmica; entenda

A- A+

O cantor Zé Vaqueiro vem recebendo uma série de críticas nas redes sociais depois de mostrar que tirou os últimos três dias de férias em Fernando de Noronha, ao lado de parte da família, enquanto o filho recém-nascido Arthur — que acaba de completar 3 meses de vida — segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Neonatal, em Fortaleza, no Ceará.

Zé Vaqueiro e a empresária Ingra Soares, com quem o artista é casado — os dois são pais de Daniel, de 3 anos e Nicole, de 13, além de Arthur — retornaram de Fernando de Noronha na última quarta-feira (25). Diante da repercussão do assunto na internet, o cantor sertanejo usou as redes sociais para se defender das críticas e explicar por que decidiu viajar.

"A gente foi para Fernando de Noronha para não endoidar. A gente foi para que os nossos filhos (Daniel e Nicole) tivessem algum momento que não fosse igual ao que a gente está tendo nos últimos meses, para que fosse saudável para eles e para a gente também", afirmou Zé Vaqueiro, por meio do Instagram.

Por que filho de Zé Vaqueiro está internado?

Arthur foi internado na UTI desde o nascimento, em julho, após o diagnóstico de uma malformação congênita decorrente do trissomia do cromossomo 13, chamada de Síndrome de Patau. A doença genética é causada pela repetição do cromossomo 13 com uma cópia a mais (o normal seriam duas, nesta condição se apresentam três), que interfere diretamente no desenvolvimento do feto, o que resulta em problemas no sistema nervoso, defeitos cardíacos e a formação de fendas no lábio e céu na boca. A primeira descrição da síndrome foi feita na década de 1960, pelo geneticista Klaus Patau.

Segundo especialistas, a síndrome é mais comum de ocorrer em bebês de mulheres grávidas acima dos 35 anos. A detecção pode ser feita durante o pré-natal ou após o parto. No Brasil, alguns testes estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Alguns dos sintomas mais comuns entre pacientes são:

Crises convulsivas;

Anormalidades do sistema cardiovascular;

Malformação nos rins;

Fraqueza muscular;

Orelhas deformadas resultando em surdez (parcial ou total);

Olhos afastados ou ausentes;

Pescoço curto;

Mãos com um sexto dedo ou dedos sobrepostos;

Microcefalia (formação reduzida da cabeça);

Micrognatia (formação reduzida do queixo);

Nos meninos, podem ocorrer alterações nos testículos, e para meninas, no útero e ovários.

Além disso, existem os que se mostram nas fases de desenvolvimento da criança, como:

Deficiência intelectual;

Problemas na comunicação;

Problemas cognitivos.

Qual é o tratamento para Síndrome de Patau?

Não existe um tratamento fixo para Síndrome de Patau, mas o bebê deverá fazer acompanhamento médico pelo resto da vida. Já as complicações do quatro podem ser tratáveis. Os bebês que sobrevivem aos primeiros dias após o nascimento são cuidados de acordo com os seus sintomas.

