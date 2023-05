Filho ilegítimo de Alain Delon exibia "espantosa desintegração física", revela biógrafo

A- A+

Morto no último sábado (20), aos 60 anos, o fotógrafo francês Christian Aaron Boulogne, mais conhecido como Ari Boulogne, passou os últimos anos de vida em grandes dificuldades e chegou próximo da "desintegração física". Ele se dizia filho do ator Alain Delon com a cantora Nico (do grupo Velvet Underground), mas nunca foi reconhecido oficialmente pelo pai.

De acordo com o jornalista Bernard Pascuito, que escreve uma biografia sobre Delon, Ari sofria de hemiplegia (uma alteração neurológica em que ocorre paralisia em um dos lados do corpo). Após 30 anos de dependência química, Ari teve dois AVCs "destrutivos", segundo Pascuito, que entrevistou o fotógrafo em sua casa em outubro de 2022.

— Encontrei Ari Boulogne em estado de ruína, miséria, espantosa desintegração física — disse Pascuito ao jornal francês Midi Libre. — Eu não esperava aquilo. Ele nos recebeu sentado em uma poltrona, todo torcido, mal conseguia segurar o cigarro.

Ari Boulogne — que foi criado pela avó Édith, mãe de Alain Delon — apresentou, em setembro de 2019, um pedido de reconhecimento de paternidade perante o tribunal judicial de Orléans, na França. Em agosto de 2020, o tribunal declarou "a jurisdição francesa territorialmente incompetente" para analisar o caso, tendo em vista que "Alain Delon apresenta prova de que sua casa é na Suíça", onde o ator reside desde 1984. Desde então, o processo se arrasta na Justiça.



Ari vivia isolado e não falava com a imprensa. Após muita dificuldade, Pascuito conseguiu um encontro com o fotógrafo para conversar sobre o livro que estava escrevendo sobre Delon. O biógrafo se surpreendeu com o que viu. Ari, que não deixou filhos, vivia com a companheira em um pequeno quarto e sala praticamente vazio.

- Fiquei chocado com o terrível estado de miséria - disse Pascuito. - Eu me perguntava como as pessoas podiam viver assim sem ninguém cuidar delas, nem do ponto de vista da família de Ari Boulogne, nem do serviço social. Ao sair dessa reunião, fiquei arrasado com o que tinha visto.

De acordo com Pascuito, o abandono levanta questões sobre a responsabilidade os que "negaram a existência de Ari". O biógrafo lembrou do único encontro entre Ari e Delon.

- Tudo o que ele (Delon) conseguiu lhe dizer no espaço de vinte minutos foi que ele (Ari) não era filho dele, que não tinha os olhos, as feições, que não parecia - disse Pascuito. - Chegou a lhe dizer: “Só dormi uma vez com tua mãe, então você tem que entender, podemos ser amigos, você é meu amigo, mas eu não sou seu pai, coloque isso na cabeça, eu não sou seu pai”.

Na autobiografia "Love Never Forgets", publicada em 2001 na França, Ari Boulogne repassa a infância atribulada, marcada por visitas fugazes da mãe. No livro, ele conta que mergulhou numa "espiral depressiva agravada pelo abuso de drogas" — e que o levou a submeter-se a tratamentos psiquiátricos — após a morte de Nico, em 1988. Ainda de acordo com Pascuito, Boulogne não entendia por que Delon nunca quis fazer um teste de DNA. após 30 anos de dependência química. O fotógrafo também teria tido problemas com a avó que o criou, e a culpava por tê-lo separado da mãe.

— Ela costumava dizer a ele "Alain Delon vai buscá-lo um dia" - lembra Pascuito. - Há uma anedota impressionante. Pequeno, dormia no quarto de Alain Delon, criança e adolescente. Ela colocou uma foto de Alain Delon na mesa de cabeceira para ele, mas ele nunca teve uma foto de sua mãe.

