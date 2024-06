A- A+

VELÓRIO Filho mais velho de Chrystian não vai ao enterro do pai; entenda a relação distante dos dois O rapaz é fruto de um relacionamento do sertanejo na adolescência

Flavio Alexandre Barbosa, filho mais velho de Chrystian, não esteve presente no velório do pai, realizado na última quinta-feira, 20. O rapaz é fruto de um relacionamento do sertanejo na adolescência.

O primogênito do sertanejo não conseguiu achar um voo que o levasse de Goiânia, onde mora, para São Paulo a tempo.

"Talvez seja melhor eu ficar só na lembrança, não ver ali a situação real. Deus sabe o que faz. Talvez seja até um conforto que Deus está preparando pra mim de ter só lembranças da imagem dele vivo, cantando, se divertindo", declarou Flávio ao explicar os motivos para não ir ao velório durante uma entrevista ao Balanço Geral.

Após o enterro, o filho contou ao Tá Na Hora que sempre quis se aproximar do pai, mas era impedido. "Eu tentei a vida inteira... as mulheres atrapalhando, a produção atrapalhando, as pessoas conhecidas atrapalhando, a família atrapalhando. E se você perguntar pra mim porque e é a mesma pergunta que eu faço. Uma vez eu perguntei pra ele o porquê disso tudo e nem ele sabia responder direito", contou Flávio.

Além de Flávio, Chrystian era pai de João Pedro, de 22 anos e Lia, 12, frutos de seu casamento de 29 anos com Key Vieria.

